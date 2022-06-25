النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تطوير للمباني" و"مدن" توقعان اتفاقية لدعم المرأة في قطاع الصناعة

تضمنت مذكرة تفاهم لتنفيذ حضانات ورياض الأطفال

وقعت "تطوير للمباني"، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم بالرياض، اليوم؛ مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

ومثّل الهيئة السعودية للمدن الصناعية المهندس خالد بن محمد السالم المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" في التوقيع على مذكرة التفاهم نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم.

وتهدف المذكرة إلى التعاون ما بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما من أجل التعاون في تنفيذ مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات التابعة لـ"مدن". وتشمل المهام المشمولة بمذكرة التفاهم: تصميم وتنفيذ وتهيئة مباني الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات.

وتخدم الاتفاقية قطاعاً واسعاً من الأسر المنتسبة إلى المدن الصناعية، ولاسيما المرأة، على نحو يعزز توجه المملكة إلى تمكين المرأة اقتصادياً بالاعتناء بأطفالها وتوفير الحضانات ورياض الأطفال، وفقاً لأهداف رؤية 2030، فضلاً عن تعزيز قيم جودة التعليم، وفق توجهات وزارة التعليم تحت مظلة الرؤية الوطنية.

وأوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم؛ أن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية بموجب مذكرة التفاهم تزويد شركة تطوير للمباني بمواقع خاصة لمباني الحضانات ورياض الأطفال، سواء كانت المنشأة مبنى يحتاج إلى تهيئة، أو أرضاً فضاءً تحتاج إلى بناء في المدن أو الواحات وفقاً للاحتياج.

وأضاف المهندس السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى توفير البيانات المطلوبة ووسائل الحصول عليها من المصانع أو المدينة الصناعية، وتزويد "تطوير للمباني" بالدراسات التي سبق عملها.

وبين السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى أيضاً تسهيل عملية البحث والدراسة لفريق "تطوير للمنشآت" أو أي طرف ثالث يعين من قبلها، ومشاركتها في كلفة إنشاء المباني لحضانات ورياض أطفال، أو تجهيزها.

وتتركز مهام شركة تطوير للمنشآت بموجب مذكرة التفاهم في إنشاء وتهيئة المبنى الخاص بالحضانة أو الروضة حسب المتفق عليه في كل مشروع إنشاء حضانة وروضة أطفال.

من جهته كشف نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم؛ أن الشركة ستتولى عمل المخططات التصميمية والهندسية ومخططات السلامة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى "مدن"، وعمل التشطيبات الداخلية والتأثيث والمواد والأدوات التعليمية والترفيهية للمبنى.


وأضاف الفغم أن "تطوير للمباني" ستتولى كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، وتطبيق إرشادات أمن وسلامة الأطفال الموضحة في الدليل الإرشادي لآلية وضوابط وشروط افتتاح الحضانات الصادر من وزارة التعليم، وتزويد "مدن" بالدراسات التي سبق علمها في حال توافرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تطوير للمباني" و"مدن" توقعان اتفاقية لدعم المرأة في قطاع الصناعة
سبق

وقعت "تطوير للمباني"، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم بالرياض، اليوم؛ مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

ومثّل الهيئة السعودية للمدن الصناعية المهندس خالد بن محمد السالم المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" في التوقيع على مذكرة التفاهم نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم.

وتهدف المذكرة إلى التعاون ما بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما من أجل التعاون في تنفيذ مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات التابعة لـ"مدن". وتشمل المهام المشمولة بمذكرة التفاهم: تصميم وتنفيذ وتهيئة مباني الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات.

وتخدم الاتفاقية قطاعاً واسعاً من الأسر المنتسبة إلى المدن الصناعية، ولاسيما المرأة، على نحو يعزز توجه المملكة إلى تمكين المرأة اقتصادياً بالاعتناء بأطفالها وتوفير الحضانات ورياض الأطفال، وفقاً لأهداف رؤية 2030، فضلاً عن تعزيز قيم جودة التعليم، وفق توجهات وزارة التعليم تحت مظلة الرؤية الوطنية.

وأوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم؛ أن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية بموجب مذكرة التفاهم تزويد شركة تطوير للمباني بمواقع خاصة لمباني الحضانات ورياض الأطفال، سواء كانت المنشأة مبنى يحتاج إلى تهيئة، أو أرضاً فضاءً تحتاج إلى بناء في المدن أو الواحات وفقاً للاحتياج.

وأضاف المهندس السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى توفير البيانات المطلوبة ووسائل الحصول عليها من المصانع أو المدينة الصناعية، وتزويد "تطوير للمباني" بالدراسات التي سبق عملها.

وبين السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى أيضاً تسهيل عملية البحث والدراسة لفريق "تطوير للمنشآت" أو أي طرف ثالث يعين من قبلها، ومشاركتها في كلفة إنشاء المباني لحضانات ورياض أطفال، أو تجهيزها.

وتتركز مهام شركة تطوير للمنشآت بموجب مذكرة التفاهم في إنشاء وتهيئة المبنى الخاص بالحضانة أو الروضة حسب المتفق عليه في كل مشروع إنشاء حضانة وروضة أطفال.

من جهته كشف نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم؛ أن الشركة ستتولى عمل المخططات التصميمية والهندسية ومخططات السلامة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى "مدن"، وعمل التشطيبات الداخلية والتأثيث والمواد والأدوات التعليمية والترفيهية للمبنى.


وأضاف الفغم أن "تطوير للمباني" ستتولى كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، وتطبيق إرشادات أمن وسلامة الأطفال الموضحة في الدليل الإرشادي لآلية وضوابط وشروط افتتاح الحضانات الصادر من وزارة التعليم، وتزويد "مدن" بالدراسات التي سبق علمها في حال توافرها.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
05:35 PM

"تطوير للمباني" و"مدن" توقعان اتفاقية لدعم المرأة في قطاع الصناعة

تضمنت مذكرة تفاهم لتنفيذ حضانات ورياض الأطفال

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
199

وقعت "تطوير للمباني"، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم بالرياض، اليوم؛ مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

ومثّل الهيئة السعودية للمدن الصناعية المهندس خالد بن محمد السالم المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" في التوقيع على مذكرة التفاهم نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم.

وتهدف المذكرة إلى التعاون ما بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما من أجل التعاون في تنفيذ مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات التابعة لـ"مدن". وتشمل المهام المشمولة بمذكرة التفاهم: تصميم وتنفيذ وتهيئة مباني الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات.

وتخدم الاتفاقية قطاعاً واسعاً من الأسر المنتسبة إلى المدن الصناعية، ولاسيما المرأة، على نحو يعزز توجه المملكة إلى تمكين المرأة اقتصادياً بالاعتناء بأطفالها وتوفير الحضانات ورياض الأطفال، وفقاً لأهداف رؤية 2030، فضلاً عن تعزيز قيم جودة التعليم، وفق توجهات وزارة التعليم تحت مظلة الرؤية الوطنية.

وأوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم؛ أن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية بموجب مذكرة التفاهم تزويد شركة تطوير للمباني بمواقع خاصة لمباني الحضانات ورياض الأطفال، سواء كانت المنشأة مبنى يحتاج إلى تهيئة، أو أرضاً فضاءً تحتاج إلى بناء في المدن أو الواحات وفقاً للاحتياج.

وأضاف المهندس السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى توفير البيانات المطلوبة ووسائل الحصول عليها من المصانع أو المدينة الصناعية، وتزويد "تطوير للمباني" بالدراسات التي سبق عملها.

وبين السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى أيضاً تسهيل عملية البحث والدراسة لفريق "تطوير للمنشآت" أو أي طرف ثالث يعين من قبلها، ومشاركتها في كلفة إنشاء المباني لحضانات ورياض أطفال، أو تجهيزها.

وتتركز مهام شركة تطوير للمنشآت بموجب مذكرة التفاهم في إنشاء وتهيئة المبنى الخاص بالحضانة أو الروضة حسب المتفق عليه في كل مشروع إنشاء حضانة وروضة أطفال.

من جهته كشف نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم؛ أن الشركة ستتولى عمل المخططات التصميمية والهندسية ومخططات السلامة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى "مدن"، وعمل التشطيبات الداخلية والتأثيث والمواد والأدوات التعليمية والترفيهية للمبنى.


وأضاف الفغم أن "تطوير للمباني" ستتولى كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، وتطبيق إرشادات أمن وسلامة الأطفال الموضحة في الدليل الإرشادي لآلية وضوابط وشروط افتتاح الحضانات الصادر من وزارة التعليم، وتزويد "مدن" بالدراسات التي سبق علمها في حال توافرها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,065
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,636
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,959

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة