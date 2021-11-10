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البنك الأهلي السعودي ينفّذ مبادرة "تشجير" للمساهمة في تحقيق مستهدفات "السعودية الخضراء" ضمن "سعادة أهالينا"

بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض.. زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة

في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، نفّذ البنك الأهلي السعودي مبادرة "تشجير" ضمن حملة "سعادة أهالينا" التابعة لبرامج البنك للمسؤولية المجتمعية؛ وذلك بالتعاون مع وحدة تنسيق مواقع الشمال (الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض).

وهدفت مبادرة "تشجير" التي نفذها على مدار يومين موظفو البنك الأهلي السعودي إلى جانب عدد من المتطوعين في بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض إلى المساهمة بشكل مباشر في أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، وزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء البلاد خلال العقود المقبلة، إضافة إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وحرصت حملة "سعادة أهالينا" في هذا الموسم، على المساهمة في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الاستراتيجية؛ حيث تسهم مبادرة "تشجير" في الحد من التغير المناخي، وتنقية الهواء، وتحسين درجات الحرارة، وتوفير المياه، والحد من التلوث البيئي، وتدعيم التربة لصناعة مستقبل مستدام، وتقع هذه المبادرة ضمن 18 مبادرة تطوعية متنوعة، تستهدف عددًا من الأنشطة والفئات، من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

يُذكر أن "سعادة أهالينا" قدّمت عددًا من المبادرات، شملت زيارة عمال المصانع في جدة، وتوفير مستلزمات السلامة الوقائية لهم، وتوزيع هدايا على عمال النظافة في مكة المكرمة، وزيارة إحدى دور رعاية المسنين في الطائف، وتقديم دفايات شتوية لأسر السجناء والمفرج عنهم في الباحة، وإزالة التشوهات البصرية من أحد الأماكن العامة بمحايل عسير، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى نشر روح التكافل وخدمة المجتمع والبيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك الأهلي السعودي ينفّذ مبادرة "تشجير" للمساهمة في تحقيق مستهدفات "السعودية الخضراء" ضمن "سعادة أهالينا"
سبق

في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، نفّذ البنك الأهلي السعودي مبادرة "تشجير" ضمن حملة "سعادة أهالينا" التابعة لبرامج البنك للمسؤولية المجتمعية؛ وذلك بالتعاون مع وحدة تنسيق مواقع الشمال (الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض).

وهدفت مبادرة "تشجير" التي نفذها على مدار يومين موظفو البنك الأهلي السعودي إلى جانب عدد من المتطوعين في بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض إلى المساهمة بشكل مباشر في أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، وزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء البلاد خلال العقود المقبلة، إضافة إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وحرصت حملة "سعادة أهالينا" في هذا الموسم، على المساهمة في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الاستراتيجية؛ حيث تسهم مبادرة "تشجير" في الحد من التغير المناخي، وتنقية الهواء، وتحسين درجات الحرارة، وتوفير المياه، والحد من التلوث البيئي، وتدعيم التربة لصناعة مستقبل مستدام، وتقع هذه المبادرة ضمن 18 مبادرة تطوعية متنوعة، تستهدف عددًا من الأنشطة والفئات، من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

يُذكر أن "سعادة أهالينا" قدّمت عددًا من المبادرات، شملت زيارة عمال المصانع في جدة، وتوفير مستلزمات السلامة الوقائية لهم، وتوزيع هدايا على عمال النظافة في مكة المكرمة، وزيارة إحدى دور رعاية المسنين في الطائف، وتقديم دفايات شتوية لأسر السجناء والمفرج عنهم في الباحة، وإزالة التشوهات البصرية من أحد الأماكن العامة بمحايل عسير، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى نشر روح التكافل وخدمة المجتمع والبيئة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
01:33 PM

البنك الأهلي السعودي ينفّذ مبادرة "تشجير" للمساهمة في تحقيق مستهدفات "السعودية الخضراء" ضمن "سعادة أهالينا"

بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض.. زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، نفّذ البنك الأهلي السعودي مبادرة "تشجير" ضمن حملة "سعادة أهالينا" التابعة لبرامج البنك للمسؤولية المجتمعية؛ وذلك بالتعاون مع وحدة تنسيق مواقع الشمال (الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض).

وهدفت مبادرة "تشجير" التي نفذها على مدار يومين موظفو البنك الأهلي السعودي إلى جانب عدد من المتطوعين في بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض إلى المساهمة بشكل مباشر في أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، وزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء البلاد خلال العقود المقبلة، إضافة إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وحرصت حملة "سعادة أهالينا" في هذا الموسم، على المساهمة في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الاستراتيجية؛ حيث تسهم مبادرة "تشجير" في الحد من التغير المناخي، وتنقية الهواء، وتحسين درجات الحرارة، وتوفير المياه، والحد من التلوث البيئي، وتدعيم التربة لصناعة مستقبل مستدام، وتقع هذه المبادرة ضمن 18 مبادرة تطوعية متنوعة، تستهدف عددًا من الأنشطة والفئات، من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

يُذكر أن "سعادة أهالينا" قدّمت عددًا من المبادرات، شملت زيارة عمال المصانع في جدة، وتوفير مستلزمات السلامة الوقائية لهم، وتوزيع هدايا على عمال النظافة في مكة المكرمة، وزيارة إحدى دور رعاية المسنين في الطائف، وتقديم دفايات شتوية لأسر السجناء والمفرج عنهم في الباحة، وإزالة التشوهات البصرية من أحد الأماكن العامة بمحايل عسير، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى نشر روح التكافل وخدمة المجتمع والبيئة.

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