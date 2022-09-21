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نجاح عملية جراحية معقَّدة لعشريني بـ"السعودي الألماني" بعسير

تعرَّض لحادث مروري أدى لانشقاق الشريان الأورطي

تمكَّن فريق طبي بالمستشفى السعودي الألماني بعسير من إجراء عملية معقدة لشاب في العقد الثاني من العمر، وذلك بالقيام بعملية دقيقة للشريان الأورطي باستخدام القسطرة التداخلية دون عمل فتح جراحي للصدر أو البطن؛ وذلك من جراء تعرُّض الشاب لحادث مروري، أدى لانشقاق الشريان الأورطي من الدرجة الثالثة مصحوبًا بتجمع دموي بتجويف الصدر.

وقد تم تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطي باستخدام القسطرة بعد عمل تخطيط القياسات اللازمة للدعامة، وفي الأثناء كاد يتم إغلاق شريان الذراع اليسرى تمامًا أثناء تركيب الدعامة، إلا أنه بفضل الله تم تركيبها بدقة بالغة دون أن يتم إغلاق فتحة شريان الذراع.

واستغرقت العملية ساعتَين نظرًا لبعض الصعوبات الخاصة بالتنفس؛ وذلك لانخفاض نسبة الأكسجين بالدم. كما تم ضبط وظائف التنفس أثناء فتح الدعامة لمنع حدوث أي إزاحة للدعامة من مكانها. فيما تم نقل المريض بعدها إلى وحدة العناية المركزة حيث وُضع تحت الملاحظة الدقيقة. وأسفرت الجهود التي بذلها الفريق الجراحي عن تحسُّن واستقرار حالة الشاب.

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نجاح عملية جراحية معقَّدة لعشريني بـ"السعودي الألماني" بعسير
سبق

تمكَّن فريق طبي بالمستشفى السعودي الألماني بعسير من إجراء عملية معقدة لشاب في العقد الثاني من العمر، وذلك بالقيام بعملية دقيقة للشريان الأورطي باستخدام القسطرة التداخلية دون عمل فتح جراحي للصدر أو البطن؛ وذلك من جراء تعرُّض الشاب لحادث مروري، أدى لانشقاق الشريان الأورطي من الدرجة الثالثة مصحوبًا بتجمع دموي بتجويف الصدر.

وقد تم تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطي باستخدام القسطرة بعد عمل تخطيط القياسات اللازمة للدعامة، وفي الأثناء كاد يتم إغلاق شريان الذراع اليسرى تمامًا أثناء تركيب الدعامة، إلا أنه بفضل الله تم تركيبها بدقة بالغة دون أن يتم إغلاق فتحة شريان الذراع.

واستغرقت العملية ساعتَين نظرًا لبعض الصعوبات الخاصة بالتنفس؛ وذلك لانخفاض نسبة الأكسجين بالدم. كما تم ضبط وظائف التنفس أثناء فتح الدعامة لمنع حدوث أي إزاحة للدعامة من مكانها. فيما تم نقل المريض بعدها إلى وحدة العناية المركزة حيث وُضع تحت الملاحظة الدقيقة. وأسفرت الجهود التي بذلها الفريق الجراحي عن تحسُّن واستقرار حالة الشاب.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
12:23 AM

نجاح عملية جراحية معقَّدة لعشريني بـ"السعودي الألماني" بعسير

تعرَّض لحادث مروري أدى لانشقاق الشريان الأورطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تمكَّن فريق طبي بالمستشفى السعودي الألماني بعسير من إجراء عملية معقدة لشاب في العقد الثاني من العمر، وذلك بالقيام بعملية دقيقة للشريان الأورطي باستخدام القسطرة التداخلية دون عمل فتح جراحي للصدر أو البطن؛ وذلك من جراء تعرُّض الشاب لحادث مروري، أدى لانشقاق الشريان الأورطي من الدرجة الثالثة مصحوبًا بتجمع دموي بتجويف الصدر.

وقد تم تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطي باستخدام القسطرة بعد عمل تخطيط القياسات اللازمة للدعامة، وفي الأثناء كاد يتم إغلاق شريان الذراع اليسرى تمامًا أثناء تركيب الدعامة، إلا أنه بفضل الله تم تركيبها بدقة بالغة دون أن يتم إغلاق فتحة شريان الذراع.

واستغرقت العملية ساعتَين نظرًا لبعض الصعوبات الخاصة بالتنفس؛ وذلك لانخفاض نسبة الأكسجين بالدم. كما تم ضبط وظائف التنفس أثناء فتح الدعامة لمنع حدوث أي إزاحة للدعامة من مكانها. فيما تم نقل المريض بعدها إلى وحدة العناية المركزة حيث وُضع تحت الملاحظة الدقيقة. وأسفرت الجهود التي بذلها الفريق الجراحي عن تحسُّن واستقرار حالة الشاب.

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