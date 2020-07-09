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خرج ولم يعد.. "رضا" غادر منزل ذويه بمكة في ظروف غامضة

ذووه أبلغوا الشرطة ويناشدون البحث عنه: لا يعاني اعتلالات نفسية

ناشد ذوو الطفل رضا جميل زكريا، البالغ من العمر 12 عاماً وهو نيجري الجنسية، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه أمس الأربعاء من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، في ظروف غامضة.

وقال عم الطفل "علي زكريا" لـ"سبق": "خرج رضا البالغ من العمر 12 عاماً من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، دون علم أهله، ولم يعد حتى اللحظة".

وأشار إلى أنه لا يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد في ظروف غامضة، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مستشفى أو مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، كما قدّموا بلاغاً لدى شرطة أجياد، منذ ظهر أمس.

وناشد ذووه كل من يشاهد الطفل أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقم (0559747165).

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خرج ولم يعد.. "رضا" غادر منزل ذويه بمكة في ظروف غامضة
سبق

ناشد ذوو الطفل رضا جميل زكريا، البالغ من العمر 12 عاماً وهو نيجري الجنسية، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه أمس الأربعاء من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، في ظروف غامضة.

وقال عم الطفل "علي زكريا" لـ"سبق": "خرج رضا البالغ من العمر 12 عاماً من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، دون علم أهله، ولم يعد حتى اللحظة".

وأشار إلى أنه لا يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد في ظروف غامضة، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مستشفى أو مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، كما قدّموا بلاغاً لدى شرطة أجياد، منذ ظهر أمس.

وناشد ذووه كل من يشاهد الطفل أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقم (0559747165).

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
02:42 PM

خرج ولم يعد.. "رضا" غادر منزل ذويه بمكة في ظروف غامضة

ذووه أبلغوا الشرطة ويناشدون البحث عنه: لا يعاني اعتلالات نفسية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد ذوو الطفل رضا جميل زكريا، البالغ من العمر 12 عاماً وهو نيجري الجنسية، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه أمس الأربعاء من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، في ظروف غامضة.

وقال عم الطفل "علي زكريا" لـ"سبق": "خرج رضا البالغ من العمر 12 عاماً من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، دون علم أهله، ولم يعد حتى اللحظة".

وأشار إلى أنه لا يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد في ظروف غامضة، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مستشفى أو مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، كما قدّموا بلاغاً لدى شرطة أجياد، منذ ظهر أمس.

وناشد ذووه كل من يشاهد الطفل أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقم (0559747165).

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