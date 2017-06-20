جمعية الصحافيين التونسيين تستنكر قيام " Bein sport" بالطرد التعسفي لمواطنيها

استنكرت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين اليوم الخميس ما قامت به مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية بالطرد المفاجئ والتعسفي تجاه 32 صحفيًا وفنيًا تونسيًا يعملون في مجال الصحافة الرياضية بقنواتها.

وقالت الجمعية في بيانها : تعبر جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين عن عميق استيائها عن الطابع المفاجئ والطريقة الفذة وغير الإنسانية وغير الأخلاقية التي وقع بها اتخاذ القرار، حيث إننا نحترم التوجهات العامة والخيارات الإدارية والمالية لجميع المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية إلا أننا نرفض بشكل قطعي مثل هذه الممارسات القمعية المهينة وما قد يترتب عليها من تداعيات أدبية ومالية لـ 32 عائلة تونسية، حيث توجب جميع الأعراف والقوانين المتعلقة بمجالات الشغل الإعلامي المسبق لكل عملية إيقاف عقد عمل أو عدم تجديده.

وأضاف البيان: قررت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين مراسلة الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية المعنية وكذلك مؤسسات الدولة التونسية المعنية لحماية حقوق ضحايا الطرد التعسفي، ونرجو من بقية التونسيين العاملين في قنوات "بي إن سبورتس" القيام بحركة تضامنية مع زملائهم السابقين، حيث يمكن أن يصبحوا لهم لاحقين، وأن يتحرك فيهم واعز التضامن الوطني بعيدًا عن المصالح المادية الضيقة ممكنة الزوال في أي لحظة.