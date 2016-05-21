"رمضان وخفایا القمر".. فعالية تنظمها "أمانة مكة" بأسلوب تفاعلي ممتع

أبرزت بعض إسھامات العصر الذھبي للحضارة الإسلامیة في تطور العلوم

انطلقت فعالیة "رمضان وخفایا القمر رحلة من الظلام إلى النور مع الحسن بن الھیثم" مساء أمس الأول السبت بتنظيم أمانة العاصمة المقدسة.

ودعت الفعالیة زوارھا إلى التفكر في أسرار القمر والكون الرحیب وإبراز بعض إسھامات العصر الذھبي للحضارة الإسلامیة في تطور العلوم، وعلى رأسھا إسھامات عالم البصریات الحسن بن الھیثم، الذي یعتبر رائداً من رواد التفكیر العلمي، وذا باعٍ في علم البصریات والضوء والرؤیة، وذلك بأسلوب تفاعلي ممتع یناسب كل الأعمار.

الجدیر بالذكر أن الفعالیة تحتوي على العدید من الأنشطة التفاعلیة الشائقة التي تعرض تجارب ابن الھیثم في علم البصریات والضوء وبعضاً من الألغاز المتعلقة بالقمر التي شغلت العلماء منذ قرون، بما في ذلك عروض حیة وأفلام قصیرة وألعاب ومعروضات تفاعلیة وورش عمل من شأنھا تعریف الزائرین بأعمالھ وتجسیدھا على أرض الواقع وربط منھجیة ابن الھیثم العلمیة بإیجاد حلول للتحدیات المعاصرة.

كما تركز الفعالیة على الجانب التعلیمي والتثقیفي الترفيهي بالوقت نفسه، حیث تقدم التجارب والعروض التفاعلیة التعلیمیة في أسس علم الضوء والإدراك البصري وحركة القمر وتغیر أطواره، وتحكي العروض المسرحیة المصاحبة قصص الحیاة في منطقتنا في القرن الحادي عشر المیلادي إبان العصر الذھبي للحضارة الإسلامیة. وتتضمن الأنشطة ألعاباً تفاعلیة تعتمد على تقنیة الواقع الافتراضي وأنواعاً مختلفة من التحدیات المناسبة لمختلف الفئات العمریة بدءاً من سن السادسة.

يُشار إلى أن الفعالیة ستعرض كافة المعلومات باللغتین العربیة والإنجلیزیة، وسیتم استقبال الزوار حتى یوم التاسع والعشرین من شھر رمضان، من الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الثانیة صباحاً بجوار مدینة الملك عبدالله الطبية بمكة.