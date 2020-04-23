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سفارة الإمارات بالرياض تطلق "مبادرة الرواق الثقافي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حوارات رقمية تفاعلية

أطلقت سفارة دولة الإمارات في الرياض "مبادرة الرواق الثقافي"، والتي يتم من خلالها استضافة الشخصيات الثقافية البارزة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في حوارات رقمية تفاعلية تبثها السفارة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات الثقافية على وجه الخصوص، والتأكيد على ضرورة استمرار المشهد الثقافي في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة (كوفيد–19)، وإبراز الدور الثقافي الرائد لدولة الإمارات والتأكيد على استكمال الأنشطة الثقافية، وذلك بابتكار طرق تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف مبادرة الرواق الثقافي كافة شرائح المجتمع في البلدين وكذلك في العالم العربي، من خلال التحاور والنقاش حول أهمية الثقافة وتبادل الآراء والأفكار المبتكرة للتأقلم مع الأوضاع الراهنة في مجالات الموسيقى والرياضة والطبخ والتراث والأزياء والشعر والفن التشكيلي والزراعة، وذلك كل اثنين وخميس من أيام شهر رمضان المبارك.

السفارة الإماراتية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة الإمارات بالرياض تطلق "مبادرة الرواق الثقافي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي
سبق

أطلقت سفارة دولة الإمارات في الرياض "مبادرة الرواق الثقافي"، والتي يتم من خلالها استضافة الشخصيات الثقافية البارزة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في حوارات رقمية تفاعلية تبثها السفارة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات الثقافية على وجه الخصوص، والتأكيد على ضرورة استمرار المشهد الثقافي في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة (كوفيد–19)، وإبراز الدور الثقافي الرائد لدولة الإمارات والتأكيد على استكمال الأنشطة الثقافية، وذلك بابتكار طرق تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف مبادرة الرواق الثقافي كافة شرائح المجتمع في البلدين وكذلك في العالم العربي، من خلال التحاور والنقاش حول أهمية الثقافة وتبادل الآراء والأفكار المبتكرة للتأقلم مع الأوضاع الراهنة في مجالات الموسيقى والرياضة والطبخ والتراث والأزياء والشعر والفن التشكيلي والزراعة، وذلك كل اثنين وخميس من أيام شهر رمضان المبارك.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:47 PM

سفارة الإمارات بالرياض تطلق "مبادرة الرواق الثقافي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حوارات رقمية تفاعلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت سفارة دولة الإمارات في الرياض "مبادرة الرواق الثقافي"، والتي يتم من خلالها استضافة الشخصيات الثقافية البارزة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في حوارات رقمية تفاعلية تبثها السفارة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات الثقافية على وجه الخصوص، والتأكيد على ضرورة استمرار المشهد الثقافي في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة (كوفيد–19)، وإبراز الدور الثقافي الرائد لدولة الإمارات والتأكيد على استكمال الأنشطة الثقافية، وذلك بابتكار طرق تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف مبادرة الرواق الثقافي كافة شرائح المجتمع في البلدين وكذلك في العالم العربي، من خلال التحاور والنقاش حول أهمية الثقافة وتبادل الآراء والأفكار المبتكرة للتأقلم مع الأوضاع الراهنة في مجالات الموسيقى والرياضة والطبخ والتراث والأزياء والشعر والفن التشكيلي والزراعة، وذلك كل اثنين وخميس من أيام شهر رمضان المبارك.

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