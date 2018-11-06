الحرس الوطني بالقطاع الغربي يحتفل بتخريج 3 دورات في الحاسب الآلي

استهدفت رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، اليوم، حفل تخريج ثلاث دورات في الحاسب الآلي.

كانت الدورة الأولى في استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية "ضباط"، وضمّت 15 ضابطاً، وجاءت الدورة الثانية في استخدام الحاسب الآلي في الإعمال الإدارية "أفراد"، وضمّت 15 فرداً.

وكانت الدورة الثالثة في استخدام الحاسب الآلي في نظام القوى العاملة "أفراد"، لـ15 فرداً.

عُقدت جميع الدورات بإدارة تقنية وأمن المعلومات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي؛ لرفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل.