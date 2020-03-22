المسند: "الماطرة" مستمرة والرياح نشطة ومنعشة

توقع هطولات متفرقة على أجزاء من مناطق عدة

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية اليوم مستمرة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: ⁧‫#عسير⁩ ⁧‫#جازان⁩ ⁧‫#نجران⁩، وأطراف ⁧‫#الربع_الخالي⁩ الجنوبية والشرقية، وربما أطراف الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تكون الرياح اليوم شمالية غربية نشطة نوعاً ما ومنعشة؛ قد تثير بعض ⁧‫#الغبار⁩ في الشرق.