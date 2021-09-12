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السعودية دانية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية لفئة T3

قدمت شكرها الجزيل لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات

حسمت السائقة السعودية دانية عقيل كأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3 بعد احتلالها المركز الرابع في باها إيطاليا الجولة الثامنة من البطولة، وقبل ختام البطولة بجولة واحدة.


ونجحت السائقة السعودية التي تشارك لأول مرة في البطولة من مزاحمة 17 سائقًا عالميًا على صدارة الفئة، بعد أن خطفت المركز في أولى مشاركاتها في باها الشرقية الجولة الثالثة، لتعزز صدارتها بفوزها في باها الأردن، فيما غابت عن الجولة الخامسة في إسبانيا، وتعود في سادس جولات البطولة لتحقق المركز الثاني في هنغاريا، قبل أن تحقق المركز الثالث في بولندا التي تمثل الجولة السابعة.


وحققت المتسابقة 103 نقاط في مشاركتها العالمية الأولى، متفوقة على عدد من الأسماء المميزة من روسيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال، واستطاعت تسجيل اسمها كأول امرأة عربية وعالمية تفوز في كأس العالم لراليات الباها، حيث تستعد للمشاركة في رالي داكار العالمي الذي سيقام بداية شهر يناير من العام المقبل.


من جانبها، أكدت السائقة السعودية دانيا عقيل أن هذا الإنجاز يسجّل باسم المملكة العربية السعودية، مقدمة شكرها الجزيل لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشركات الراعية على الدعم اللامحدود لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدةً بمستوى المنافسة في الجولات الماضية، مؤكدة بأن ذلك منحها الخبرة الكافية للمشاركة في رالي داكار، مبينة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستعداد الأمثل للحدث العالمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية دانية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية لفئة T3
سبق

حسمت السائقة السعودية دانية عقيل كأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3 بعد احتلالها المركز الرابع في باها إيطاليا الجولة الثامنة من البطولة، وقبل ختام البطولة بجولة واحدة.


ونجحت السائقة السعودية التي تشارك لأول مرة في البطولة من مزاحمة 17 سائقًا عالميًا على صدارة الفئة، بعد أن خطفت المركز في أولى مشاركاتها في باها الشرقية الجولة الثالثة، لتعزز صدارتها بفوزها في باها الأردن، فيما غابت عن الجولة الخامسة في إسبانيا، وتعود في سادس جولات البطولة لتحقق المركز الثاني في هنغاريا، قبل أن تحقق المركز الثالث في بولندا التي تمثل الجولة السابعة.


وحققت المتسابقة 103 نقاط في مشاركتها العالمية الأولى، متفوقة على عدد من الأسماء المميزة من روسيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال، واستطاعت تسجيل اسمها كأول امرأة عربية وعالمية تفوز في كأس العالم لراليات الباها، حيث تستعد للمشاركة في رالي داكار العالمي الذي سيقام بداية شهر يناير من العام المقبل.


من جانبها، أكدت السائقة السعودية دانيا عقيل أن هذا الإنجاز يسجّل باسم المملكة العربية السعودية، مقدمة شكرها الجزيل لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشركات الراعية على الدعم اللامحدود لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدةً بمستوى المنافسة في الجولات الماضية، مؤكدة بأن ذلك منحها الخبرة الكافية للمشاركة في رالي داكار، مبينة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستعداد الأمثل للحدث العالمي.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
03:07 PM

السعودية دانية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية لفئة T3

قدمت شكرها الجزيل لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حسمت السائقة السعودية دانية عقيل كأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3 بعد احتلالها المركز الرابع في باها إيطاليا الجولة الثامنة من البطولة، وقبل ختام البطولة بجولة واحدة.


ونجحت السائقة السعودية التي تشارك لأول مرة في البطولة من مزاحمة 17 سائقًا عالميًا على صدارة الفئة، بعد أن خطفت المركز في أولى مشاركاتها في باها الشرقية الجولة الثالثة، لتعزز صدارتها بفوزها في باها الأردن، فيما غابت عن الجولة الخامسة في إسبانيا، وتعود في سادس جولات البطولة لتحقق المركز الثاني في هنغاريا، قبل أن تحقق المركز الثالث في بولندا التي تمثل الجولة السابعة.


وحققت المتسابقة 103 نقاط في مشاركتها العالمية الأولى، متفوقة على عدد من الأسماء المميزة من روسيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال، واستطاعت تسجيل اسمها كأول امرأة عربية وعالمية تفوز في كأس العالم لراليات الباها، حيث تستعد للمشاركة في رالي داكار العالمي الذي سيقام بداية شهر يناير من العام المقبل.


من جانبها، أكدت السائقة السعودية دانيا عقيل أن هذا الإنجاز يسجّل باسم المملكة العربية السعودية، مقدمة شكرها الجزيل لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشركات الراعية على الدعم اللامحدود لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدةً بمستوى المنافسة في الجولات الماضية، مؤكدة بأن ذلك منحها الخبرة الكافية للمشاركة في رالي داكار، مبينة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستعداد الأمثل للحدث العالمي.

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