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جامعة جازان تنظم مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول

برعاية وزير التعليم.. بمشاركة 11 جامعة وأكثر من 100 طالب

تنظم جامعة جازان، الأسبوع المقبل، مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول، خلال الفترة من 6- 10 ديسمبر 2021م، وبمشاركة 11 جامعة سعودية وأكثر من 100 طالب.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وقدّم رئيسُ جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمشرف العام على المهرجان، شكره وتقديره لوزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على رعايته الكريمة للمهرجان، الذي سيشهد حفل افتتاحه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وأكد "القحطاني" أن المهرجان يُعد فرصة لتحفيز المواهب على الظهور، ودعم مسيرة المبدعين في إثراء المسرح السعودي، انطلاقًا من دعم وزارة التعليم لبرامج ومسارات الثقافة والفنون، وتعزيز التكامل مع جهود وزارة الثقافة؛ تحقيقًا لرؤية الوطن 2030 التي نصت على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة.

ورحّب بالوفود المشاركة في مهرجان المسرح الجامعي السعودي الأول؛ مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى تعزيز دور المسرح الجامعي السعودي، وخلق بيئة إبداعية داعمة للمبدعين، وفتح المجال للمنافسة وتبادل الخبرات والتجارب، وثمن القحطاني لهيئة المسرح والفنون الأدائية شراكتها الاستراتيجية مع الجامعة وتعاونها المميز لتحقيق أهداف المهرجان.

من ناحيته، أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن جامعة جازان تحرص من خلال تنظيمها للمهرجان على تنمية الإبداع وكشف المواهب الواعدة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية.

وذكر أن المهرجان سيُكَرّم عددًا من الشخصيات التي أسهمت في إثراء ودعم المسرح الجامعي السعودي.

بدوره، أشار عميد شؤون الطلاب، ورئيس المهرجان الدكتور عثمان بن موسى حكمي، إلى أن المهرجان سيشهد تقديم 11 عرضًا مسرحيًّا على مسرح المجمع الأكاديمي بمحلية، ومسرح المركز الثقافي بجازان.

وقال: سيوفر للمشاركين بيئة تدريبية في مجال المسرح والتمثيل والتأليف، بتقديم وِرَشٍ تدريبية، إلى جانب تقديم ندوات تطبيقية بعد نهاية كل عرض مسرحي بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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جامعة جازان تنظم مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول
سبق

تنظم جامعة جازان، الأسبوع المقبل، مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول، خلال الفترة من 6- 10 ديسمبر 2021م، وبمشاركة 11 جامعة سعودية وأكثر من 100 طالب.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وقدّم رئيسُ جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمشرف العام على المهرجان، شكره وتقديره لوزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على رعايته الكريمة للمهرجان، الذي سيشهد حفل افتتاحه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وأكد "القحطاني" أن المهرجان يُعد فرصة لتحفيز المواهب على الظهور، ودعم مسيرة المبدعين في إثراء المسرح السعودي، انطلاقًا من دعم وزارة التعليم لبرامج ومسارات الثقافة والفنون، وتعزيز التكامل مع جهود وزارة الثقافة؛ تحقيقًا لرؤية الوطن 2030 التي نصت على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة.

ورحّب بالوفود المشاركة في مهرجان المسرح الجامعي السعودي الأول؛ مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى تعزيز دور المسرح الجامعي السعودي، وخلق بيئة إبداعية داعمة للمبدعين، وفتح المجال للمنافسة وتبادل الخبرات والتجارب، وثمن القحطاني لهيئة المسرح والفنون الأدائية شراكتها الاستراتيجية مع الجامعة وتعاونها المميز لتحقيق أهداف المهرجان.

من ناحيته، أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن جامعة جازان تحرص من خلال تنظيمها للمهرجان على تنمية الإبداع وكشف المواهب الواعدة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية.

وذكر أن المهرجان سيُكَرّم عددًا من الشخصيات التي أسهمت في إثراء ودعم المسرح الجامعي السعودي.

بدوره، أشار عميد شؤون الطلاب، ورئيس المهرجان الدكتور عثمان بن موسى حكمي، إلى أن المهرجان سيشهد تقديم 11 عرضًا مسرحيًّا على مسرح المجمع الأكاديمي بمحلية، ومسرح المركز الثقافي بجازان.

وقال: سيوفر للمشاركين بيئة تدريبية في مجال المسرح والتمثيل والتأليف، بتقديم وِرَشٍ تدريبية، إلى جانب تقديم ندوات تطبيقية بعد نهاية كل عرض مسرحي بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
01:22 PM

جامعة جازان تنظم مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول

برعاية وزير التعليم.. بمشاركة 11 جامعة وأكثر من 100 طالب

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فهد كاملي - جازان
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تنظم جامعة جازان، الأسبوع المقبل، مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول، خلال الفترة من 6- 10 ديسمبر 2021م، وبمشاركة 11 جامعة سعودية وأكثر من 100 طالب.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وقدّم رئيسُ جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمشرف العام على المهرجان، شكره وتقديره لوزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على رعايته الكريمة للمهرجان، الذي سيشهد حفل افتتاحه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وأكد "القحطاني" أن المهرجان يُعد فرصة لتحفيز المواهب على الظهور، ودعم مسيرة المبدعين في إثراء المسرح السعودي، انطلاقًا من دعم وزارة التعليم لبرامج ومسارات الثقافة والفنون، وتعزيز التكامل مع جهود وزارة الثقافة؛ تحقيقًا لرؤية الوطن 2030 التي نصت على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة.

ورحّب بالوفود المشاركة في مهرجان المسرح الجامعي السعودي الأول؛ مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى تعزيز دور المسرح الجامعي السعودي، وخلق بيئة إبداعية داعمة للمبدعين، وفتح المجال للمنافسة وتبادل الخبرات والتجارب، وثمن القحطاني لهيئة المسرح والفنون الأدائية شراكتها الاستراتيجية مع الجامعة وتعاونها المميز لتحقيق أهداف المهرجان.

من ناحيته، أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن جامعة جازان تحرص من خلال تنظيمها للمهرجان على تنمية الإبداع وكشف المواهب الواعدة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية.

وذكر أن المهرجان سيُكَرّم عددًا من الشخصيات التي أسهمت في إثراء ودعم المسرح الجامعي السعودي.

بدوره، أشار عميد شؤون الطلاب، ورئيس المهرجان الدكتور عثمان بن موسى حكمي، إلى أن المهرجان سيشهد تقديم 11 عرضًا مسرحيًّا على مسرح المجمع الأكاديمي بمحلية، ومسرح المركز الثقافي بجازان.

وقال: سيوفر للمشاركين بيئة تدريبية في مجال المسرح والتمثيل والتأليف، بتقديم وِرَشٍ تدريبية، إلى جانب تقديم ندوات تطبيقية بعد نهاية كل عرض مسرحي بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي.

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