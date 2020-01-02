وقال "بوقادوم" في تصريحات له بالعاصمة الجزائر بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي: هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية ليست سوى ردّ للودّ الذي يكنّه الشعب الجزائري للأشقاء الليبيين، وهي في نفس الوقت تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي السيّد فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيداً عن كل تدخل خارجي من أي كان.

جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا.

الجزائر تجدد رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-02 جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا. وقال "بوقادوم" في تصريحات له بالعاصمة الجزائر بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي: هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية ليست سوى ردّ للودّ الذي يكنّه الشعب الجزائري للأشقاء الليبيين، وهي في نفس الوقت تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي السيّد فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيداً عن كل تدخل خارجي من أي كان.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 02:10 PM

الجزائر تجدد رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا أكدت أن حل الأزمة يقوم على توافق جميع المكونات الداخلية





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جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا.

وقال "بوقادوم" في تصريحات له بالعاصمة الجزائر بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي: هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية ليست سوى ردّ للودّ الذي يكنّه الشعب الجزائري للأشقاء الليبيين، وهي في نفس الوقت تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي السيّد فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيداً عن كل تدخل خارجي من أي كان.