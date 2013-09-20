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"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين.. في 30 سبتمبر الجاري

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الاثنين إنه سيعقد اجتماعًا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات، سيُعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر الجاري خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح الفيفا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من إقامتها كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا؛ حيث هدد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالمقاطعة، كما أبدى الاتحاد الألماني حالة استياء.

وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى بالعالم، وأجرى فيفا استطلاعًا للجماهير أظهرت نتيجته تأييدًا للفكرة؛ لكن إحصائيات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين.. في 30 سبتمبر الجاري
سبق

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الاثنين إنه سيعقد اجتماعًا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات، سيُعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر الجاري خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح الفيفا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من إقامتها كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا؛ حيث هدد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالمقاطعة، كما أبدى الاتحاد الألماني حالة استياء.

وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى بالعالم، وأجرى فيفا استطلاعًا للجماهير أظهرت نتيجته تأييدًا للفكرة؛ لكن إحصائيات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:14 PM

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين.. في 30 سبتمبر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الاثنين إنه سيعقد اجتماعًا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات، سيُعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر الجاري خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح الفيفا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من إقامتها كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا؛ حيث هدد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالمقاطعة، كما أبدى الاتحاد الألماني حالة استياء.

وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى بالعالم، وأجرى فيفا استطلاعًا للجماهير أظهرت نتيجته تأييدًا للفكرة؛ لكن إحصائيات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك.

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