بالأرقام.. "المواصفات" تواصل منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة

أعلنت في وقت سابق عن استمرار تقديم خدماتها عبر القنوات الإلكترونية

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في خدمة التجار والمستوردين، حيث منحت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين 741 ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، و338 ترخيصاً للإطارات، إلى جانب 60 ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات الجديدة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 12 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وكذلك 17 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية، وتم تجديد 7 تراخيص قاربت على الانتهاء .

كما أصدرت 4 شهادات مطابقة لاعتماد الطراز، وشهادة مطابقة دفعة إنتاج، وأيضاً شهادة مطابقة واحدة لصهاريج الألمنيوم، إلى جانب 9 تراخيص باستخدام شعار البلاستك القابل للتحلل، و8 شهادات مطابقة لحواجز الشاحنات. وتضمّنت جهود هيئة المواصفات أيضاً خلال الأسبوعين الماضيين إصدار 335 شهادة اعتراف بشهادة الـ IECEE.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أعلنت في وقت سابق عن استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة مقراتها ومكاتبها المختلفة. وبينت أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد ٩٢٠٠٠٩٠٨٥ أو البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa.