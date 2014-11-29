حصل عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الزميل بصحيفة مكة سابقاً فايز بن عبدالرحمن آل صفوان الشهري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص "الإعلام الرقمي" من كلية الإعلام بجامعة "ليدز" في بريطانيا.
"الشهري" يحصل على الماجستير في الإعلام من جامعة بريطانية
حصل عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الزميل بصحيفة مكة سابقاً فايز بن عبدالرحمن آل صفوان الشهري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص "الإعلام الرقمي" من كلية الإعلام بجامعة "ليدز" في بريطانيا.
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"الشهري" يحصل على الماجستير في الإعلام من جامعة بريطانيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-29
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
10:24 PM
"الشهري" يحصل على الماجستير في الإعلام من جامعة بريطانية
حصل عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الزميل بصحيفة مكة سابقاً فايز بن عبدالرحمن آل صفوان الشهري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص "الإعلام الرقمي" من كلية الإعلام بجامعة "ليدز" في بريطانيا.
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