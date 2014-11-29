حصل عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الزميل بصحيفة مكة سابقاً فايز بن عبدالرحمن آل صفوان الشهري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص "الإعلام الرقمي" من كلية الإعلام بجامعة "ليدز" في بريطانيا.

"الشهري" يحصل على الماجستير في الإعلام من جامعة بريطانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-29 حصل عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الزميل بصحيفة مكة سابقاً فايز بن عبدالرحمن آل صفوان الشهري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص "الإعلام الرقمي" من كلية الإعلام بجامعة "ليدز" في بريطانيا.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 10:24 PM

"الشهري" يحصل على الماجستير في الإعلام من جامعة بريطانية





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حصل عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الزميل بصحيفة مكة سابقاً فايز بن عبدالرحمن آل صفوان الشهري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص "الإعلام الرقمي" من كلية الإعلام بجامعة "ليدز" في بريطانيا.