النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن و"طالبان" تتوصلان لمسودة اتفاق لإنهاء الحرب الأفغانية

"زاد" يتوجه إلى كابول لإطلاع الرئيس "غني" عليها

نقلت "رويترز" عن مصادر في حركة طالبان، أن مفاوضي الحركة ومسؤولين أمريكيين وضعوا اللمسات الأخيرة في اجتماعاتهم في قطر، اليوم السبت؛ على بنود مسودة لاتفاق ينهي الحرب الأفغانية، التي اندلعت قبل 17 عاماً.

ووفقاً للوكالة، سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابول؛ لتأكيد رواية مصادر طالبان أو زيارة خليل زاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن و"طالبان" تتوصلان لمسودة اتفاق لإنهاء الحرب الأفغانية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر في حركة طالبان، أن مفاوضي الحركة ومسؤولين أمريكيين وضعوا اللمسات الأخيرة في اجتماعاتهم في قطر، اليوم السبت؛ على بنود مسودة لاتفاق ينهي الحرب الأفغانية، التي اندلعت قبل 17 عاماً.

ووفقاً للوكالة، سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابول؛ لتأكيد رواية مصادر طالبان أو زيارة خليل زاد.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:56 PM

واشنطن و"طالبان" تتوصلان لمسودة اتفاق لإنهاء الحرب الأفغانية

"زاد" يتوجه إلى كابول لإطلاع الرئيس "غني" عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
142

نقلت "رويترز" عن مصادر في حركة طالبان، أن مفاوضي الحركة ومسؤولين أمريكيين وضعوا اللمسات الأخيرة في اجتماعاتهم في قطر، اليوم السبت؛ على بنود مسودة لاتفاق ينهي الحرب الأفغانية، التي اندلعت قبل 17 عاماً.

ووفقاً للوكالة، سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابول؛ لتأكيد رواية مصادر طالبان أو زيارة خليل زاد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,501
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,632
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,601

كاريكاتير

حقوق الغفران

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة