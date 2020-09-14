مصر تُكرّم الملحق الثقافي السعودي بعد انتهاء فترة إيفاده

بحضور سفير خادم الحرمين والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية

أقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، حفل تكريم خاصاً للدكتور خالد بن عبدالله النامي؛ بمناسبة انتهاء فترة إيفاده كملحق ثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في مصر.

جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وحضور الملحق الثقافي الجديد الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح.

وخلال اللقاء، وجّه وزير التعليم المصري الشكر للملحق الثقافي السعودي على الجهود الصادقة التي بذلها خلال فترة إيفاده، التي شهدت خلالها العلاقات المصرية السعودية تطوراً ملحوظاً في كل المجالات التعليمية والعلمية فيما يخص الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، والتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية بين البلدين.

من جانبه، وجّه سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية الشكر والتقدير لوزير التعليم المصري على التكريم، منوهاً بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي، بما يصب يعزز والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة بين البلدين الشقيقين.