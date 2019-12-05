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"الأرصاد" تُصدر تقرير "الشتاء": قد نواجه حالات تطرف بأمطار غزيرة

قالت: لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ، والذي يبدأ فكليًّا في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019، وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020م، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية، وكذلك توقعات هطول الأمطار.

وبيّن التقرير الذي أصدرته الهيئة، أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير -بمشيئة الله- إلى وجود احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة؛ فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية إلى أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر، ستكون أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ حيث يُتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهريْ يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة؛ فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية، فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

وأوضح التقرير أن توقعات الهطول للأمطار -بمشيئة الله- تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال وشمال غرب ووسط المملكة؛ وذلك بمجمل التوقع الفصلي؛ فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون الأمطار خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة؛ حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل؛ فيما تكون حول المعدل خلال شهر يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية، فيتوقع أن تكون أقل من المعدل؛ فيما تكون الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي وتهطل منها أمطار غزيرة ولا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى؛ ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

الهيئة العامة للأرصاد أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تُصدر تقرير "الشتاء": قد نواجه حالات تطرف بأمطار غزيرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ، والذي يبدأ فكليًّا في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019، وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020م، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية، وكذلك توقعات هطول الأمطار.

وبيّن التقرير الذي أصدرته الهيئة، أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير -بمشيئة الله- إلى وجود احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة؛ فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية إلى أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر، ستكون أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ حيث يُتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهريْ يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة؛ فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية، فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

وأوضح التقرير أن توقعات الهطول للأمطار -بمشيئة الله- تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال وشمال غرب ووسط المملكة؛ وذلك بمجمل التوقع الفصلي؛ فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون الأمطار خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة؛ حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل؛ فيما تكون حول المعدل خلال شهر يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية، فيتوقع أن تكون أقل من المعدل؛ فيما تكون الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي وتهطل منها أمطار غزيرة ولا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى؛ ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:57 AM

"الأرصاد" تُصدر تقرير "الشتاء": قد نواجه حالات تطرف بأمطار غزيرة

قالت: لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ، والذي يبدأ فكليًّا في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019، وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020م، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية، وكذلك توقعات هطول الأمطار.

وبيّن التقرير الذي أصدرته الهيئة، أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير -بمشيئة الله- إلى وجود احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة؛ فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية إلى أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر، ستكون أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ حيث يُتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهريْ يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة؛ فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية، فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

وأوضح التقرير أن توقعات الهطول للأمطار -بمشيئة الله- تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال وشمال غرب ووسط المملكة؛ وذلك بمجمل التوقع الفصلي؛ فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون الأمطار خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة؛ حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل؛ فيما تكون حول المعدل خلال شهر يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية، فيتوقع أن تكون أقل من المعدل؛ فيما تكون الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي وتهطل منها أمطار غزيرة ولا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى؛ ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

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