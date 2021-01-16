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لستة أشهر.. الفيحاء يتعاقد مع التشيلي فيلانويفا

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي ‏إجراءات التوقيع مع المحترف التشيلي ‏كارلوس فيلانويفا "1986م" ‏قادمًا من نادي الاتحاد ‏بعقد احترافي لمدة ستة أشهر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.

صانع اللعب كارلوس فيلانويفا بدأ مسيرته الاحترافية عام 2003م، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا - أمريكا 2007م.

وقد تنقل فيلانويفا في محطات احترافية عدة قبل قدومه إلى الدوري السعودي مع نادي الاتحاد عام 2016م. ومن أبرز محطاته ناديا بلاكبيرن الإنجليزي والشباب الإماراتي.

الفيحاء فيلانويفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لستة أشهر.. الفيحاء يتعاقد مع التشيلي فيلانويفا
سبق

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي ‏إجراءات التوقيع مع المحترف التشيلي ‏كارلوس فيلانويفا "1986م" ‏قادمًا من نادي الاتحاد ‏بعقد احترافي لمدة ستة أشهر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.

صانع اللعب كارلوس فيلانويفا بدأ مسيرته الاحترافية عام 2003م، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا - أمريكا 2007م.

وقد تنقل فيلانويفا في محطات احترافية عدة قبل قدومه إلى الدوري السعودي مع نادي الاتحاد عام 2016م. ومن أبرز محطاته ناديا بلاكبيرن الإنجليزي والشباب الإماراتي.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
10:43 PM

لستة أشهر.. الفيحاء يتعاقد مع التشيلي فيلانويفا

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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2,038

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي ‏إجراءات التوقيع مع المحترف التشيلي ‏كارلوس فيلانويفا "1986م" ‏قادمًا من نادي الاتحاد ‏بعقد احترافي لمدة ستة أشهر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.

صانع اللعب كارلوس فيلانويفا بدأ مسيرته الاحترافية عام 2003م، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا - أمريكا 2007م.

وقد تنقل فيلانويفا في محطات احترافية عدة قبل قدومه إلى الدوري السعودي مع نادي الاتحاد عام 2016م. ومن أبرز محطاته ناديا بلاكبيرن الإنجليزي والشباب الإماراتي.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,850
53.8 مليار

53.8 مليار

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