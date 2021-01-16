لستة أشهر.. الفيحاء يتعاقد مع التشيلي فيلانويفا

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي ‏إجراءات التوقيع مع المحترف التشيلي ‏كارلوس فيلانويفا "1986م" ‏قادمًا من نادي الاتحاد ‏بعقد احترافي لمدة ستة أشهر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.

صانع اللعب كارلوس فيلانويفا بدأ مسيرته الاحترافية عام 2003م، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا - أمريكا 2007م.

وقد تنقل فيلانويفا في محطات احترافية عدة قبل قدومه إلى الدوري السعودي مع نادي الاتحاد عام 2016م. ومن أبرز محطاته ناديا بلاكبيرن الإنجليزي والشباب الإماراتي.