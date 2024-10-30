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"سيدني" تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن مباراة المنتخب أمام نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022 ستقام في مدينة سيدني.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-0 على نيبال في أكتوبر 2019؛ إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وما زالت أستراليا تطبق قواعد صحية صارمة وستواجه السعودية متصدرة المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات بوجود نحو 22500 متفرج، وهو ما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب "ويسترن سيدني".


وتحتلّ أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية بعد خسارتها 1-2 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سيدني" تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم
سبق

كشف الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن مباراة المنتخب أمام نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022 ستقام في مدينة سيدني.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-0 على نيبال في أكتوبر 2019؛ إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وما زالت أستراليا تطبق قواعد صحية صارمة وستواجه السعودية متصدرة المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات بوجود نحو 22500 متفرج، وهو ما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب "ويسترن سيدني".


وتحتلّ أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية بعد خسارتها 1-2 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
06:16 PM

"سيدني" تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن مباراة المنتخب أمام نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022 ستقام في مدينة سيدني.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-0 على نيبال في أكتوبر 2019؛ إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وما زالت أستراليا تطبق قواعد صحية صارمة وستواجه السعودية متصدرة المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات بوجود نحو 22500 متفرج، وهو ما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب "ويسترن سيدني".


وتحتلّ أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية بعد خسارتها 1-2 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

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