الإمارات توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "كورونا"

يُتاح لأفراد خط الدفاع الأول

ذكرت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الاثنين أن الحكومة وافقت على الاستخدام الطارئ للقاحٍ لمرض "كوفيد-19"، يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب.

وبيّنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تغريدة على "تويتر" أن اللقاح سيتاح لأفراد خط الدفاع الأول لتوفير وسائل الأمان كافة لهؤلاء الأبطال، وحمايتهم من أي أخطار، وفقًا لـ"رويترز".