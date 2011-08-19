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الهيئة الصحية الشرعية بحائل تستقبل 460 قضية خلال عام

استقبلت الهيئة الصحية الشرعية التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 460 قضية خلال 2020 إلى 2021م.

واستقبلت الهيئة الصحية الشرعية بصحة حائل، 122 قضية واردة، بينما أصدرت الهيئة 86 قضية، و98 قضية منظورة، و154 قضية تحت المعالجة.

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الهيئة الصحية الشرعية بحائل تستقبل 460 قضية خلال عام
سبق

استقبلت الهيئة الصحية الشرعية التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 460 قضية خلال 2020 إلى 2021م.

واستقبلت الهيئة الصحية الشرعية بصحة حائل، 122 قضية واردة، بينما أصدرت الهيئة 86 قضية، و98 قضية منظورة، و154 قضية تحت المعالجة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
07:23 PM

الهيئة الصحية الشرعية بحائل تستقبل 460 قضية خلال عام

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منصور الشلاقي - حائل
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استقبلت الهيئة الصحية الشرعية التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 460 قضية خلال 2020 إلى 2021م.

واستقبلت الهيئة الصحية الشرعية بصحة حائل، 122 قضية واردة، بينما أصدرت الهيئة 86 قضية، و98 قضية منظورة، و154 قضية تحت المعالجة.

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