النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجان الشورى المتخصصة تجتمع "عن بُعد" وتناقش عدة موضوعات

تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها إلى المجلس خلال الفترة القادمة

واصلت عدد من اللجان المتخصصة بمجلس الشورى "عن بُعد"، اجتماعاتها لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال هذا الأسبوع؛ تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأن تلك الموضوعات إلى المجلس خلال الفترة القادمة.

وعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها حيال أداء الهيئة.

وفي اجتماع آخر، بحثت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ تمهيدًا لرفع توصيات اللجنة للمجلس.

وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، اجتماعًا "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وإبداء رأي اللجنة حيال التقرير؛ تمهيدًا لرفع تقريرها حياله، المتضمن توصياتها إلى المجلس.

وكانت اللجان المتخصصة بالمجلس قد استكملت في اجتماعاتها المنفصلة دراسة ومناقشة الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها المدرجة على جدول أعمالها، كما انتهت من إعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها ورأيها حيال عدد من الموضوعات، وتوصياتها؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس في جلساته القادمة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجان الشورى المتخصصة تجتمع "عن بُعد" وتناقش عدة موضوعات
سبق

واصلت عدد من اللجان المتخصصة بمجلس الشورى "عن بُعد"، اجتماعاتها لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال هذا الأسبوع؛ تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأن تلك الموضوعات إلى المجلس خلال الفترة القادمة.

وعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها حيال أداء الهيئة.

وفي اجتماع آخر، بحثت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ تمهيدًا لرفع توصيات اللجنة للمجلس.

وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، اجتماعًا "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وإبداء رأي اللجنة حيال التقرير؛ تمهيدًا لرفع تقريرها حياله، المتضمن توصياتها إلى المجلس.

وكانت اللجان المتخصصة بالمجلس قد استكملت في اجتماعاتها المنفصلة دراسة ومناقشة الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها المدرجة على جدول أعمالها، كما انتهت من إعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها ورأيها حيال عدد من الموضوعات، وتوصياتها؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس في جلساته القادمة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:33 PM

لجان الشورى المتخصصة تجتمع "عن بُعد" وتناقش عدة موضوعات

تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها إلى المجلس خلال الفترة القادمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
508

واصلت عدد من اللجان المتخصصة بمجلس الشورى "عن بُعد"، اجتماعاتها لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال هذا الأسبوع؛ تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأن تلك الموضوعات إلى المجلس خلال الفترة القادمة.

وعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها حيال أداء الهيئة.

وفي اجتماع آخر، بحثت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ تمهيدًا لرفع توصيات اللجنة للمجلس.

وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، اجتماعًا "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وإبداء رأي اللجنة حيال التقرير؛ تمهيدًا لرفع تقريرها حياله، المتضمن توصياتها إلى المجلس.

وكانت اللجان المتخصصة بالمجلس قد استكملت في اجتماعاتها المنفصلة دراسة ومناقشة الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها المدرجة على جدول أعمالها، كما انتهت من إعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها ورأيها حيال عدد من الموضوعات، وتوصياتها؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس في جلساته القادمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,851
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة