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أمريكا.. بايدن يتلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بعد 3 أسابيع من تلقيه الأولى.. قال: لا شيء يدعو للقلق

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19؛ حسب ما أعلنه مكتبه؛ وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تلقيه الجرعة الأولى على الهواء مباشرة، لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين، للأمريكيين: "لا شيء يدعو إلى القلق" عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020.

وقال فريقه: إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضًا الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وتوفي أكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن، الجمعة، آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافًا إياها بـ"المهزلة".

وقال بايدن: "اللقاحات تعطينا الأمل؛ لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"؛ مشيرًا إلى أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحدٍّ عملي يمكن أن نواجهه كأمة"؛ وفق ما نقلته "فرانس بريس".

وتلقى 6.7 ملايين أمريكي فقط، جرعة أولى حتى الآن، وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليونًا بحلول نهاية عام 2020.

جو بايدن

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أمريكا.. بايدن يتلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19؛ حسب ما أعلنه مكتبه؛ وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تلقيه الجرعة الأولى على الهواء مباشرة، لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين، للأمريكيين: "لا شيء يدعو إلى القلق" عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020.

وقال فريقه: إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضًا الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وتوفي أكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن، الجمعة، آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافًا إياها بـ"المهزلة".

وقال بايدن: "اللقاحات تعطينا الأمل؛ لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"؛ مشيرًا إلى أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحدٍّ عملي يمكن أن نواجهه كأمة"؛ وفق ما نقلته "فرانس بريس".

وتلقى 6.7 ملايين أمريكي فقط، جرعة أولى حتى الآن، وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليونًا بحلول نهاية عام 2020.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
08:57 AM

أمريكا.. بايدن يتلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بعد 3 أسابيع من تلقيه الأولى.. قال: لا شيء يدعو للقلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19؛ حسب ما أعلنه مكتبه؛ وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تلقيه الجرعة الأولى على الهواء مباشرة، لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين، للأمريكيين: "لا شيء يدعو إلى القلق" عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020.

وقال فريقه: إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضًا الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وتوفي أكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن، الجمعة، آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافًا إياها بـ"المهزلة".

وقال بايدن: "اللقاحات تعطينا الأمل؛ لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"؛ مشيرًا إلى أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحدٍّ عملي يمكن أن نواجهه كأمة"؛ وفق ما نقلته "فرانس بريس".

وتلقى 6.7 ملايين أمريكي فقط، جرعة أولى حتى الآن، وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليونًا بحلول نهاية عام 2020.

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