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"تعليم الطائف": جاهزون للعودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

أنهت جميع أعمال الكهرباء والسباكة والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية

اجتمع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأعضاء اللجنة الإشرافية للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من البنين والبنات؛ للاطلاع على جاهزية الإدارات والمكاتب والمدارس.

وأكد "اللهيبي" جاهزية جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا: (رنية، والخرمة، وتربة، والمويه، وميسان)، واستعدادها لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن جميع أعمال النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وصيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، قد انتهت.

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"تعليم الطائف": جاهزون للعودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال
سبق

اجتمع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأعضاء اللجنة الإشرافية للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من البنين والبنات؛ للاطلاع على جاهزية الإدارات والمكاتب والمدارس.

وأكد "اللهيبي" جاهزية جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا: (رنية، والخرمة، وتربة، والمويه، وميسان)، واستعدادها لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن جميع أعمال النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وصيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، قد انتهت.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:34 AM

"تعليم الطائف": جاهزون للعودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

أنهت جميع أعمال الكهرباء والسباكة والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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اجتمع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأعضاء اللجنة الإشرافية للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من البنين والبنات؛ للاطلاع على جاهزية الإدارات والمكاتب والمدارس.

وأكد "اللهيبي" جاهزية جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا: (رنية، والخرمة، وتربة، والمويه، وميسان)، واستعدادها لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن جميع أعمال النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وصيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، قد انتهت.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,627
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,502
38 مليار ..

38 مليار ..

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