"تعليم الطائف": جاهزون للعودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

أنهت جميع أعمال الكهرباء والسباكة والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية

اجتمع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأعضاء اللجنة الإشرافية للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من البنين والبنات؛ للاطلاع على جاهزية الإدارات والمكاتب والمدارس.

وأكد "اللهيبي" جاهزية جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا: (رنية، والخرمة، وتربة، والمويه، وميسان)، واستعدادها لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن جميع أعمال النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وصيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، قد انتهت.