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خمسيني يعتدي بآلة حادة على موظف داخل مجمع تعليمي بمهد الذهب ويلوذ بالفرار

"التعليم" تؤكد الحادثة.. و"الشرطة" بدأت التحقيق في الواقعة

اعتدى مواطن في الخمسين من عمره اليوم على موظف إداري بأحد المجمعات التعليمية في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ولاذ بعدها بالفرار بعد أن أصابه بآلة حادة، فيما نُقل الموظف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وباشرت شرطة الصلحانية بالمحافظة مجريات التحقيق في الواقعة.

وأكد الموظف المعتدَى عليه لـ"سبق" أنه أثناء حضوره لمباشرة دوامه اليوم بالمجمع التعليمي لاحظ مركبة، حاولت مضايقته، ووقفت خلفه عند مقر المجمع، وعند دخوله لاحقه مواطن في الخمسين من عمره، واعتدى عليه بآلة حادة، أصابته إصابة قوية في يده؛ نُقل إثرها للمستشفى، ولا يزال منومًا لديهم يتلقى العلاج، فيما تولت الجهات الأمنية متابعة الجاني، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

وأكد لـ"سبق" عايض الوسمي، المتحدث الرسمي لتعليم المهد، واقعة الاعتداء على الموظف، مشيرًا إلى أنه تم إحالة القضية للجهات الأمنية.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق أن الاعتداء الجسدي على منسوبي الوزارة يستوجب العقوبة الجنائية والعقوبة الإدارية؛ وذلك وفقًا لدليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات.. موضحة أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو دفع مبلغ مليون ريال، أو بالعقوبتَيْن معًا.

محافظة المهد شرطة الصلحانية مجمع تعليمي آلة حادة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خمسيني يعتدي بآلة حادة على موظف داخل مجمع تعليمي بمهد الذهب ويلوذ بالفرار
سبق

اعتدى مواطن في الخمسين من عمره اليوم على موظف إداري بأحد المجمعات التعليمية في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ولاذ بعدها بالفرار بعد أن أصابه بآلة حادة، فيما نُقل الموظف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وباشرت شرطة الصلحانية بالمحافظة مجريات التحقيق في الواقعة.

وأكد الموظف المعتدَى عليه لـ"سبق" أنه أثناء حضوره لمباشرة دوامه اليوم بالمجمع التعليمي لاحظ مركبة، حاولت مضايقته، ووقفت خلفه عند مقر المجمع، وعند دخوله لاحقه مواطن في الخمسين من عمره، واعتدى عليه بآلة حادة، أصابته إصابة قوية في يده؛ نُقل إثرها للمستشفى، ولا يزال منومًا لديهم يتلقى العلاج، فيما تولت الجهات الأمنية متابعة الجاني، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

وأكد لـ"سبق" عايض الوسمي، المتحدث الرسمي لتعليم المهد، واقعة الاعتداء على الموظف، مشيرًا إلى أنه تم إحالة القضية للجهات الأمنية.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق أن الاعتداء الجسدي على منسوبي الوزارة يستوجب العقوبة الجنائية والعقوبة الإدارية؛ وذلك وفقًا لدليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات.. موضحة أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو دفع مبلغ مليون ريال، أو بالعقوبتَيْن معًا.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:19 PM

خمسيني يعتدي بآلة حادة على موظف داخل مجمع تعليمي بمهد الذهب ويلوذ بالفرار

"التعليم" تؤكد الحادثة.. و"الشرطة" بدأت التحقيق في الواقعة

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فهد العتيبي - الرياض
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اعتدى مواطن في الخمسين من عمره اليوم على موظف إداري بأحد المجمعات التعليمية في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ولاذ بعدها بالفرار بعد أن أصابه بآلة حادة، فيما نُقل الموظف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وباشرت شرطة الصلحانية بالمحافظة مجريات التحقيق في الواقعة.

وأكد الموظف المعتدَى عليه لـ"سبق" أنه أثناء حضوره لمباشرة دوامه اليوم بالمجمع التعليمي لاحظ مركبة، حاولت مضايقته، ووقفت خلفه عند مقر المجمع، وعند دخوله لاحقه مواطن في الخمسين من عمره، واعتدى عليه بآلة حادة، أصابته إصابة قوية في يده؛ نُقل إثرها للمستشفى، ولا يزال منومًا لديهم يتلقى العلاج، فيما تولت الجهات الأمنية متابعة الجاني، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

وأكد لـ"سبق" عايض الوسمي، المتحدث الرسمي لتعليم المهد، واقعة الاعتداء على الموظف، مشيرًا إلى أنه تم إحالة القضية للجهات الأمنية.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق أن الاعتداء الجسدي على منسوبي الوزارة يستوجب العقوبة الجنائية والعقوبة الإدارية؛ وذلك وفقًا لدليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات.. موضحة أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو دفع مبلغ مليون ريال، أو بالعقوبتَيْن معًا.

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