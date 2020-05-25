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بالصور.. أمطار على منطقة عسير

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومحايل عسير والحرجة وظهران الجنوب والنماص وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع.

كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمطار على منطقة عسير
سبق

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومحايل عسير والحرجة وظهران الجنوب والنماص وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع.

كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
05:49 PM

بالصور.. أمطار على منطقة عسير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
0
2,525

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومحايل عسير والحرجة وظهران الجنوب والنماص وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع.

كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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