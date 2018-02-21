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الرياض .. اجتماع يناقش تعديل خطة أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب

برئاسة "العمرو" وتمّت خلاله مناقشة خطة المشروعات الخدمية والتوعوية

ترأس مدير عام الدفاع المدني، رئيس اللجنة العامة للأعمال، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني الذي عُقد بمقر المديرية العامة بحضور أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بكلمة للعمرو؛ حمد خلالها الله - عزّ وجلّ - على ما تفضل به من أمن وأمان واستقرار ورغد عيش على هذه البلاد المباركة، مثمّناً لأعضاء اللجنة اهتمامهم ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شـأنه تحقيق السلامـة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث، ثم تم استعراض الموضوعات المدرجة كافة على جدول الأعمال.

بدوره، أوضح أمين عام مجلس الدفاع المدني العقيد خالد الأحمري؛ أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، منها مشروع خدمات المديرية العامة للدفاع المدني, ومشروع تعديل لائحة قواعد السلامة والوقاية من المخاطر في مواقع الإنشاءات, ومشروع تعديل الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب، وإعداد دراسة تحليل المخاطر للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية 2030، ومشروع تعديل نظام الدفاع المدني.

وأبان العقيد الأحمري؛ أن اللجنة العامة تتكون من 18 عضواً من الجهات الحكومية لأعضاء مجلس الدفاع المدني برئاسة مدير عام الدفاع المدني، ولها اجتماعات دورية حددها نظام الدفاع المدني والأوامر السامية بهذا الخصوص.

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الرياض .. اجتماع يناقش تعديل خطة أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب
سبق

ترأس مدير عام الدفاع المدني، رئيس اللجنة العامة للأعمال، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني الذي عُقد بمقر المديرية العامة بحضور أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بكلمة للعمرو؛ حمد خلالها الله - عزّ وجلّ - على ما تفضل به من أمن وأمان واستقرار ورغد عيش على هذه البلاد المباركة، مثمّناً لأعضاء اللجنة اهتمامهم ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شـأنه تحقيق السلامـة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث، ثم تم استعراض الموضوعات المدرجة كافة على جدول الأعمال.

بدوره، أوضح أمين عام مجلس الدفاع المدني العقيد خالد الأحمري؛ أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، منها مشروع خدمات المديرية العامة للدفاع المدني, ومشروع تعديل لائحة قواعد السلامة والوقاية من المخاطر في مواقع الإنشاءات, ومشروع تعديل الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب، وإعداد دراسة تحليل المخاطر للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية 2030، ومشروع تعديل نظام الدفاع المدني.

وأبان العقيد الأحمري؛ أن اللجنة العامة تتكون من 18 عضواً من الجهات الحكومية لأعضاء مجلس الدفاع المدني برئاسة مدير عام الدفاع المدني، ولها اجتماعات دورية حددها نظام الدفاع المدني والأوامر السامية بهذا الخصوص.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:53 AM

الرياض .. اجتماع يناقش تعديل خطة أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب

برئاسة "العمرو" وتمّت خلاله مناقشة خطة المشروعات الخدمية والتوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس مدير عام الدفاع المدني، رئيس اللجنة العامة للأعمال، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني الذي عُقد بمقر المديرية العامة بحضور أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بكلمة للعمرو؛ حمد خلالها الله - عزّ وجلّ - على ما تفضل به من أمن وأمان واستقرار ورغد عيش على هذه البلاد المباركة، مثمّناً لأعضاء اللجنة اهتمامهم ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شـأنه تحقيق السلامـة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث، ثم تم استعراض الموضوعات المدرجة كافة على جدول الأعمال.

بدوره، أوضح أمين عام مجلس الدفاع المدني العقيد خالد الأحمري؛ أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، منها مشروع خدمات المديرية العامة للدفاع المدني, ومشروع تعديل لائحة قواعد السلامة والوقاية من المخاطر في مواقع الإنشاءات, ومشروع تعديل الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب، وإعداد دراسة تحليل المخاطر للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية 2030، ومشروع تعديل نظام الدفاع المدني.

وأبان العقيد الأحمري؛ أن اللجنة العامة تتكون من 18 عضواً من الجهات الحكومية لأعضاء مجلس الدفاع المدني برئاسة مدير عام الدفاع المدني، ولها اجتماعات دورية حددها نظام الدفاع المدني والأوامر السامية بهذا الخصوص.

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