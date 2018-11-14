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جولة رقابية لمكافحة تبغ جدة تضبط عدة مخالفات وتحرر 15 تعهداً

تنوعت ما بين عدم وجود لوحات تحذيرية ورخص مزاولة بالمحلات والمقاهي

نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجدة، في تنفيذ ١٩ جولة خلال المرحلة الثانية، شملت عدداً من المنتزهات والمقاهي على شاطئ جدة، والتي تقدم الشيش والمعسلات، أسفرت عن تحرير ١٥ تعهداً، وتم رصد عدد من المخالفات.

وتنوعت المخالفات بين وجود كمية كبيرة من المعسل المخلوط بالنكهات، وكذلك عدم وجود لوحات تحذيرية، إلى جانب عدم وجود رخصة لتقديم المعسلات والشيش بالمحل، بالإضافة إلى عدم وجود فتحات تهوية ووضع الشاي والقهوة في أدارج المعسل، كما تم رصد تحضير المعسل والعصير في غرفة واحدة.

وتم أخذ التعهدات بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كل الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ، إلى جانب إلزام بعض المحلات بفتحات تهوية في أماكن تقديم الشيشة والمعسل.

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جولة رقابية لمكافحة تبغ جدة تضبط عدة مخالفات وتحرر 15 تعهداً
سبق

نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجدة، في تنفيذ ١٩ جولة خلال المرحلة الثانية، شملت عدداً من المنتزهات والمقاهي على شاطئ جدة، والتي تقدم الشيش والمعسلات، أسفرت عن تحرير ١٥ تعهداً، وتم رصد عدد من المخالفات.

وتنوعت المخالفات بين وجود كمية كبيرة من المعسل المخلوط بالنكهات، وكذلك عدم وجود لوحات تحذيرية، إلى جانب عدم وجود رخصة لتقديم المعسلات والشيش بالمحل، بالإضافة إلى عدم وجود فتحات تهوية ووضع الشاي والقهوة في أدارج المعسل، كما تم رصد تحضير المعسل والعصير في غرفة واحدة.

وتم أخذ التعهدات بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كل الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ، إلى جانب إلزام بعض المحلات بفتحات تهوية في أماكن تقديم الشيشة والمعسل.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:34 AM

جولة رقابية لمكافحة تبغ جدة تضبط عدة مخالفات وتحرر 15 تعهداً

تنوعت ما بين عدم وجود لوحات تحذيرية ورخص مزاولة بالمحلات والمقاهي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجدة، في تنفيذ ١٩ جولة خلال المرحلة الثانية، شملت عدداً من المنتزهات والمقاهي على شاطئ جدة، والتي تقدم الشيش والمعسلات، أسفرت عن تحرير ١٥ تعهداً، وتم رصد عدد من المخالفات.

وتنوعت المخالفات بين وجود كمية كبيرة من المعسل المخلوط بالنكهات، وكذلك عدم وجود لوحات تحذيرية، إلى جانب عدم وجود رخصة لتقديم المعسلات والشيش بالمحل، بالإضافة إلى عدم وجود فتحات تهوية ووضع الشاي والقهوة في أدارج المعسل، كما تم رصد تحضير المعسل والعصير في غرفة واحدة.

وتم أخذ التعهدات بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كل الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ، إلى جانب إلزام بعض المحلات بفتحات تهوية في أماكن تقديم الشيشة والمعسل.

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