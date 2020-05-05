عقب تصنيف "حزب اللات" إرهابيًّا.. لبنان تستدعي السفير الألماني وهكذا كان رده

حظْرٌ صدَر قبل أيام ومداهمة أمنية لأماكن يُشتبه بتواجد أفراد من المليشيات فيها

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرغلن، اليوم الثلاثاء، بعد تصنيف برلين مليشيات حزب الله "تنظيمًا إرهابيًّا" أواخر أبريل الماضي.

وطلب الوزير اللبناني من السفير الألماني إيضاحات بشأن "القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بخصوص حزب الله"، بعد إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.

وشدد الوزير "حتي" على "أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وهو جزء من البرلمان"، حسبما نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ورد السفير الألماني على الوزير اللبناني بالقول: إن "القرار تم اتخاذه منذ فترة، وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وقد وضع بعض المسؤولين اللبنانيين في صورة تفاصيله".

وأعلنت الداخلية الألمانية، في 30 أبريل الماضي، حَظْر مليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنّفته "إرهابيًّا"، في ضربة جديدة للمليشيات التي تُمَثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وداهمت قوات الأمن الألمانية عددًا من الأماكن التي يُشتبه في وجود أفراد من مليشيات حزب الله اللبناني فيها في عدد من الولايات؛ وفق ما أعلنه متحدث باسم وزارة الداخلية على حسابه في "تويتر".

وكانت عملية حظر مليشيات حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي؛ لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد المليشيات في عدد من مدن البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر مناقشة عملية حظر مليشيات حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019، أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره في ألمانيا ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.