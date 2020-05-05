النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب تصنيف "حزب اللات" إرهابيًّا.. لبنان تستدعي السفير الألماني وهكذا كان رده

حظْرٌ صدَر قبل أيام ومداهمة أمنية لأماكن يُشتبه بتواجد أفراد من المليشيات فيها

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرغلن، اليوم الثلاثاء، بعد تصنيف برلين مليشيات حزب الله "تنظيمًا إرهابيًّا" أواخر أبريل الماضي.

وطلب الوزير اللبناني من السفير الألماني إيضاحات بشأن "القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بخصوص حزب الله"، بعد إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.

وشدد الوزير "حتي" على "أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وهو جزء من البرلمان"، حسبما نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ورد السفير الألماني على الوزير اللبناني بالقول: إن "القرار تم اتخاذه منذ فترة، وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وقد وضع بعض المسؤولين اللبنانيين في صورة تفاصيله".

وأعلنت الداخلية الألمانية، في 30 أبريل الماضي، حَظْر مليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنّفته "إرهابيًّا"، في ضربة جديدة للمليشيات التي تُمَثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وداهمت قوات الأمن الألمانية عددًا من الأماكن التي يُشتبه في وجود أفراد من مليشيات حزب الله اللبناني فيها في عدد من الولايات؛ وفق ما أعلنه متحدث باسم وزارة الداخلية على حسابه في "تويتر".

وكانت عملية حظر مليشيات حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي؛ لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد المليشيات في عدد من مدن البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر مناقشة عملية حظر مليشيات حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019، أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره في ألمانيا ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

حزب اللات لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عقب تصنيف "حزب اللات" إرهابيًّا.. لبنان تستدعي السفير الألماني وهكذا كان رده
سبق

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرغلن، اليوم الثلاثاء، بعد تصنيف برلين مليشيات حزب الله "تنظيمًا إرهابيًّا" أواخر أبريل الماضي.

وطلب الوزير اللبناني من السفير الألماني إيضاحات بشأن "القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بخصوص حزب الله"، بعد إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.

وشدد الوزير "حتي" على "أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وهو جزء من البرلمان"، حسبما نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ورد السفير الألماني على الوزير اللبناني بالقول: إن "القرار تم اتخاذه منذ فترة، وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وقد وضع بعض المسؤولين اللبنانيين في صورة تفاصيله".

وأعلنت الداخلية الألمانية، في 30 أبريل الماضي، حَظْر مليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنّفته "إرهابيًّا"، في ضربة جديدة للمليشيات التي تُمَثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وداهمت قوات الأمن الألمانية عددًا من الأماكن التي يُشتبه في وجود أفراد من مليشيات حزب الله اللبناني فيها في عدد من الولايات؛ وفق ما أعلنه متحدث باسم وزارة الداخلية على حسابه في "تويتر".

وكانت عملية حظر مليشيات حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي؛ لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد المليشيات في عدد من مدن البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر مناقشة عملية حظر مليشيات حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019، أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره في ألمانيا ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:38 PM

عقب تصنيف "حزب اللات" إرهابيًّا.. لبنان تستدعي السفير الألماني وهكذا كان رده

حظْرٌ صدَر قبل أيام ومداهمة أمنية لأماكن يُشتبه بتواجد أفراد من المليشيات فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,005

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرغلن، اليوم الثلاثاء، بعد تصنيف برلين مليشيات حزب الله "تنظيمًا إرهابيًّا" أواخر أبريل الماضي.

وطلب الوزير اللبناني من السفير الألماني إيضاحات بشأن "القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بخصوص حزب الله"، بعد إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.

وشدد الوزير "حتي" على "أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وهو جزء من البرلمان"، حسبما نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ورد السفير الألماني على الوزير اللبناني بالقول: إن "القرار تم اتخاذه منذ فترة، وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وقد وضع بعض المسؤولين اللبنانيين في صورة تفاصيله".

وأعلنت الداخلية الألمانية، في 30 أبريل الماضي، حَظْر مليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنّفته "إرهابيًّا"، في ضربة جديدة للمليشيات التي تُمَثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وداهمت قوات الأمن الألمانية عددًا من الأماكن التي يُشتبه في وجود أفراد من مليشيات حزب الله اللبناني فيها في عدد من الولايات؛ وفق ما أعلنه متحدث باسم وزارة الداخلية على حسابه في "تويتر".

وكانت عملية حظر مليشيات حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي؛ لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد المليشيات في عدد من مدن البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر مناقشة عملية حظر مليشيات حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019، أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره في ألمانيا ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,035
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,988

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة