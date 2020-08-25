أجرى مدير شعبة المشتريات في دوريات الأمن بمنطقة الرياض العقيد محمد بن فراج السبيعي، عملية قسطرة، ووجود ماء في الرئتين، في مستشفى قوى الأمن بالرياض.
العقيد محمد السبيعي يجري عملية قسطرة ناجحة
أجرى مدير شعبة المشتريات في دوريات الأمن بمنطقة الرياض العقيد محمد بن فراج السبيعي، عملية قسطرة، ووجود ماء في الرئتين، في مستشفى قوى الأمن بالرياض.
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العقيد محمد السبيعي يجري عملية قسطرة ناجحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-25
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
05:47 PM
اخر تعديل
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
06:37 PM
العقيد محمد السبيعي يجري عملية قسطرة ناجحة
أجرى مدير شعبة المشتريات في دوريات الأمن بمنطقة الرياض العقيد محمد بن فراج السبيعي، عملية قسطرة، ووجود ماء في الرئتين، في مستشفى قوى الأمن بالرياض.
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