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"الأعلى للقضاء" يعايد منسوبيه ويرفع التهنئة للقيادة بنجاح قمم مكة

وسط مشاعر المحبة والسرور بحضور أعضائه والأمين العام للمجلس

نظم المجلس الأعلى للقضاء اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمقر المجلس بالرياض، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والأمين العام للمجلس، وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط مشاعر المحبة والسرور.

وبهذه المناسبة ألقى عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر آل غرمان كلمة رفع فيها التهاني بالعيد السعيد لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وللشعب السعودي النبيل وللأمة العربية والإسلامية، ورفع المباركة لمعالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ولكافة منسوبي المجلس .

وبين آل غرمان في كلمته أن المملكة تعيش في أمن وآمان واستقرار بفضل الله عز وجل وما شهده الحرم المكي الشريف في شهر رمضان المبارك خير دليل على ذلك، فقد ضم في وقت واحد أكثر من مليوني معتمر، كما احتضن ٣ قمم خليجية وعربية وإسلامية تمت بتنظيم ونجاح فائق ولله الحمد.
وشكر الشيخ آل غرمان كل من حضر للمعايدة من خارج المجلس وداخله وبما أبداه الجميع من مشاعر صادقة تعبر عن المحبة والتآلف.

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"الأعلى للقضاء" يعايد منسوبيه ويرفع التهنئة للقيادة بنجاح قمم مكة
سبق

نظم المجلس الأعلى للقضاء اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمقر المجلس بالرياض، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والأمين العام للمجلس، وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط مشاعر المحبة والسرور.

وبهذه المناسبة ألقى عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر آل غرمان كلمة رفع فيها التهاني بالعيد السعيد لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وللشعب السعودي النبيل وللأمة العربية والإسلامية، ورفع المباركة لمعالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ولكافة منسوبي المجلس .

وبين آل غرمان في كلمته أن المملكة تعيش في أمن وآمان واستقرار بفضل الله عز وجل وما شهده الحرم المكي الشريف في شهر رمضان المبارك خير دليل على ذلك، فقد ضم في وقت واحد أكثر من مليوني معتمر، كما احتضن ٣ قمم خليجية وعربية وإسلامية تمت بتنظيم ونجاح فائق ولله الحمد.
وشكر الشيخ آل غرمان كل من حضر للمعايدة من خارج المجلس وداخله وبما أبداه الجميع من مشاعر صادقة تعبر عن المحبة والتآلف.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:47 PM

"الأعلى للقضاء" يعايد منسوبيه ويرفع التهنئة للقيادة بنجاح قمم مكة

وسط مشاعر المحبة والسرور بحضور أعضائه والأمين العام للمجلس

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حمد الفراج - الرياض
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1,323

نظم المجلس الأعلى للقضاء اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمقر المجلس بالرياض، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والأمين العام للمجلس، وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط مشاعر المحبة والسرور.

وبهذه المناسبة ألقى عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر آل غرمان كلمة رفع فيها التهاني بالعيد السعيد لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وللشعب السعودي النبيل وللأمة العربية والإسلامية، ورفع المباركة لمعالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ولكافة منسوبي المجلس .

وبين آل غرمان في كلمته أن المملكة تعيش في أمن وآمان واستقرار بفضل الله عز وجل وما شهده الحرم المكي الشريف في شهر رمضان المبارك خير دليل على ذلك، فقد ضم في وقت واحد أكثر من مليوني معتمر، كما احتضن ٣ قمم خليجية وعربية وإسلامية تمت بتنظيم ونجاح فائق ولله الحمد.
وشكر الشيخ آل غرمان كل من حضر للمعايدة من خارج المجلس وداخله وبما أبداه الجميع من مشاعر صادقة تعبر عن المحبة والتآلف.

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