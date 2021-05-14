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جرول البساتين.. مصلى الرسول والمكان الذي بات فيه ليلته قبل فتح مكة

برقة لـ"سبق": تتميّز بكثرة المياه الجارية وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى

يقع حي جرول، المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه قبل فتح مكة، شمال غربي المسجد الحرام.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية، سمير برقة لـ"سبق": "سُمي بجرول نسبة إلى كثرة جراويل الماء التي كانت تجري في البساتين الموجودة في المكان، ويقع شمال غرب المسجد الحرام".

وأضاف: هو المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه سنة 8 للهجرة، وبات فيه في الليلة التي سبقت فتح مكة، ومنها وزّع الجيش، وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى، وفيها أيضًا مصلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وأشار "برقة" إلى أن "جرول" كانت مليئة بالبساتين، وعلى مر العصور كانت نقطة تجمّع لبيع الفواكه والخضراوات القادمة من ضواحي مكة، وتضم العديد من المعالم التاريخية.

مصلى الرسول حي جرول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جرول البساتين.. مصلى الرسول والمكان الذي بات فيه ليلته قبل فتح مكة
سبق

يقع حي جرول، المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه قبل فتح مكة، شمال غربي المسجد الحرام.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية، سمير برقة لـ"سبق": "سُمي بجرول نسبة إلى كثرة جراويل الماء التي كانت تجري في البساتين الموجودة في المكان، ويقع شمال غرب المسجد الحرام".

وأضاف: هو المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه سنة 8 للهجرة، وبات فيه في الليلة التي سبقت فتح مكة، ومنها وزّع الجيش، وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى، وفيها أيضًا مصلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وأشار "برقة" إلى أن "جرول" كانت مليئة بالبساتين، وعلى مر العصور كانت نقطة تجمّع لبيع الفواكه والخضراوات القادمة من ضواحي مكة، وتضم العديد من المعالم التاريخية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
06:25 PM

جرول البساتين.. مصلى الرسول والمكان الذي بات فيه ليلته قبل فتح مكة

برقة لـ"سبق": تتميّز بكثرة المياه الجارية وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يقع حي جرول، المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه قبل فتح مكة، شمال غربي المسجد الحرام.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية، سمير برقة لـ"سبق": "سُمي بجرول نسبة إلى كثرة جراويل الماء التي كانت تجري في البساتين الموجودة في المكان، ويقع شمال غرب المسجد الحرام".

وأضاف: هو المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه سنة 8 للهجرة، وبات فيه في الليلة التي سبقت فتح مكة، ومنها وزّع الجيش، وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى، وفيها أيضًا مصلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وأشار "برقة" إلى أن "جرول" كانت مليئة بالبساتين، وعلى مر العصور كانت نقطة تجمّع لبيع الفواكه والخضراوات القادمة من ضواحي مكة، وتضم العديد من المعالم التاريخية.

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