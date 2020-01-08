النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس الوزراء البريطاني يحذر إيران من تكرار التصرفات العدوانية والمتهورة

دعا إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إيران من تكرار الهجمات العدوانية والمتهورة.

وقال جونسون خلال مخاطبته جلسة المناقشة الأسبوعية داخل مجلس العموم "إننا ندين الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة".

ودعا رئيس الوزراء السلطات الإيرانية إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل بدلاً من الاستمرار في التصرفات العدوانية والاستفزازية.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس الوزراء البريطاني يحذر إيران من تكرار التصرفات العدوانية والمتهورة
سبق

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إيران من تكرار الهجمات العدوانية والمتهورة.

وقال جونسون خلال مخاطبته جلسة المناقشة الأسبوعية داخل مجلس العموم "إننا ندين الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة".

ودعا رئيس الوزراء السلطات الإيرانية إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل بدلاً من الاستمرار في التصرفات العدوانية والاستفزازية.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
10:16 PM

رئيس الوزراء البريطاني يحذر إيران من تكرار التصرفات العدوانية والمتهورة

دعا إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
461

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إيران من تكرار الهجمات العدوانية والمتهورة.

وقال جونسون خلال مخاطبته جلسة المناقشة الأسبوعية داخل مجلس العموم "إننا ندين الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة".

ودعا رئيس الوزراء السلطات الإيرانية إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل بدلاً من الاستمرار في التصرفات العدوانية والاستفزازية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,805
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,245
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,799

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة