"تعليم الرياض" توجّه المدارس بنشر ثقافة السلامة وتوفير بيئة آمنة للطلاب

اعتماد التأثيث الطبي لأكثر من 160 عيادة صحية بالمجمعات والمدارس الحكومية

وجّهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المكاتب والمعاهد والمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية التابعة لها، باستثمار وتفعيل الأسبوع التمهيدي في إرشاد المستجدين والمستجدات بجوانب السلامة ورفع مستوى الوعي بها.

وشدّدت الإدارة في تعميمٍ لها وجّهته للمدارس، على ضرورة الحرص على نشر ثقافة السلامة بين الطلاب والطالبات، من خلال الأنشطة والفعاليات، التي تحقق أهداف وزارة التعليم في توفير بيئة تعليمية آمنة، وتعزيز سلوكيات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والتأكّد من وسائل الإنذار والإطفاء، ومخارج الطوارئ وممرات الهروب ونقاط التجمع، وتوعية الدارسين بمواقع الخطر في المبنى المدرسي (إن وجدت) مع سرعة معالجتها بالتواصل مع الصيانة والجهات المختصة، والتعريف بأعضاء لجنة السلامة والطوارئ، وبيان مهام كل مجموعة من اللجان التنفيذية لخطط الإخلاء.

وأهابت الإدارة بتقديم توجيهات عامة بالسلامة، كأهمية المحافظة على وسائل السلامة والحماية وكيفية التعامل مع المخاطر وعدم الهلع وآثاره، إضافة إلى تنظيم مسابقات متنوعة حول السلامة والإسعافات الأولية والإخلاء والإطفاء، وتنفيذ فرضيات إخلاء في الأسبوع التمهيدي وتدريب الطلاب والطالبات، وإشراك جميع منسوبي المدرسة في ذلك.

من جهة أخرى، وضمن الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون الصحية المدرسية للعام الدراسي الحالي وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تم اعتماد التأثيث الطبي لأكثر من 160 عيادة صحية مدرسية في بعض المجمعات والمدارس الحكومية في الرياض.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري؛ أن هذه الخطوة تعد هي المرحلة الأولى من هذا البرنامج، حيث تتطلع إدارة الشؤون الصحية المدرسية، إلى مضاعفة عدد العيادات في مدارس تعليم الرياض.

وأهاب الدكتور الهاجري؛ بقادة المدارس للبنين والبنات، استغلال مرحلة التهيئة والاستعداد لبدء العام الدراسي الحالي، خلال زيارات مشرفي ومشرفات الشؤون الصحية المدرسية للمدارس، بمتابعة سلامة وصحة البيئة المدرسية، وإعداد وتهيئة العيادة المدرسية، وغسل وتعقيم خزانات المياه وتهيئة المقصف المدرسي، إضافة إلى تكليف المرشدين والمرشدات الصحيين، وتفعيل البرنامج الوزاري المركزي (نور) للصحة المدرسية ومتابعة مدخلاته بانتظام، وتنفيذ خطة البرامج المعتمدة من اللجنة الوطنية للصحة المدرسية للعام الدراسي الجديد، والحث على إعداد وتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرسية الصحية.

وأشار إلى أن جهود إدارة الشؤون الصحية المدرسية تتضمن إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والدورات والندوات والمحاضرات والمعارض الصحية لتشمل جميع منسوبي ومنسوبات المدرسة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي الشامل للطلاب والطالبات لعموم المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الحالي في مرحلته الثالثة.