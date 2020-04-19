حان الوقت لنعرف الفرق بين المطهر والمعقم.. اختلافات جوهرية بينهما

في ظل تواجد "فيروس كورونا" على الأسطح فترات ما بين ساعات إلى أيام

عادة ما يتم استخدام كلمتي التعقيم والتطهير بصورة متبادلة لنقل المعنى نفسه؛ على الرغم من أنه توجد اختلافات مهمة جدًّا بينهما، ومع تفشي وباء كورونا المستجد، حان وقت توضيح الفرق بينهما والمهام التي يقوم بها كل منهما.

ويقول ألكسندر أيكن، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: إن المعقم يقلل من كمية البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى الموجودة على الأسطح؛ بينما يقوم المطهر بقتلها جميعًا تقريبًا.

ويوضح أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة إدنبرة نابير بإسكتلندا، حسب تصريحات نقلها موقع "إنسايدر" الأمريكي، أن المطهرات أكثر قوة وفعالية في قتل الجراثيم والفيروسات؛ لأنها تحتوي على مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين الذي يطهر السطح أو الشيء من خلال إطلاق الجذور الحرة المدمرة التي تهاجم مكونات الخلية.

من ناحية أخرى، تقلل المعقمات أو المنظفات مثل تلك التي تحتوي على الكلور ومركبات الأمونيوم الرباعية عدد الجراثيم الموجودة على السطح. وعلى الرغم من عدم قتل الجراثيم والفيروسات، فإن المعقمات تظل عنصرًا مساعدًا لتجنب انتشار الأمراض.

ويضيف "أيكن": "تختلف المطهرات والمعقمات في المدة التي تستغرقها في العمل، والمعروفة باسم وقت البقاء؛ حيث يمكن أن تعمل المعقمات على الفور تقريبًا؛ بينما تستغرق المواد الكيميائية في المطهرات ما يصل إلى 10 دقائق لقتل الجراثيم، لهذا السبب من المهم اتباع التوجيهات على ملصق المنتج للاستخدام الفعال".

ووفق ما نقلته الأحد بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية، أشارت بعض الدراسات إلى أن فيروس كورونا المستجد يظل موجودًا على الأسطح فترات تتراوح من ساعات إلى أيام؛ استنادًا إلى نوع السطح.

وحسب توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة؛ فإن أفضل ممارسة لمنع انتشار (كوفيد-19) في المنازل والإعدادات المجتمعية؛ هي تنظيف الأوساخ والأتربة المرئية من على الأسطح بقطعة قماش أولًا ثم تطهيرها.

ويُعد العنصر النشط الرئيسي في معقمات اليد Hand Sanitizer هو الكحول، وهو معقم سطحي؛ لذلك فإن إطلاق اسم "المطهر اليدوي" على مثل هذه المنتجات هو تسمية خاطئة نسبيًّا؛ لأنه من الناحية الفنية معقم وليس مطهرًا.

وعلى الرغم من فعالية المطهر في محاربة (كوفيد-19)، فإن غسل اليدين بالماء والصابون الذي لا يُعَد معقمًا أو مطهرًا، أفضل ممارسة للحماية؛ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ لأن الماء والصابون يقتلان الفيروس بإذابة الغشاء الخارجي الواقي للفيروس.

ولا يُعد معقم اليدين Hand sanitizer فعالًا بصورة كبيرة إذا كانت يداك غير نظيفة في الأساس أو عالقًا بها بقايا طعام؛ لأن البروتينات والدهون الموجودة في الطعام تعمل على تقليل قوة الكحول في محاربة الجراثيم.