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مدير هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي "القريشي"

لبحث سبل التعاون في تعزيز العمل الميداني

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مع مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبد الله بن محمد القريشي.

وفي بداية اللقاء جرى بحث سبل التعاون في تعزيز العمل الميداني المشترك بين الهيئة والشرطة مما يرفع جودة الأداء.

واطلع بعدها على فيلم وثائقي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ودشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي المجتمع بمعتقداتهم الخاطئة وخطرهم على المجتمع.

ومن خلاله أكد اللواء "القريشي" حرص الشرطة على تفعيل الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة، لتعزيز نشر ثقافة الوعي ضد فكر الخوارج وأهدافهم، التزامًا بالنهج الوسطي، وترسيخ قيم الإسلام المعتدلة في القول والعمل، مشددًا على ضرورة استثمار كل السبل في إيصال أهداف رسالة الحملة ضد هذه الأخطار.

من جانبه أوضح "الثبيتي" أن الهيئة حرصت من خلال هذه الحملة على إبراز جميع جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة، لتعريف المجتمع بخطر هذه الفئة.

ولفت إلى أنها تأتي ضمن رسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وتحقيقًا لأهدافها التي من ضمنها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي تتسبّب بتفرقة جماعة المسلمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي "القريشي"
سبق

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مع مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبد الله بن محمد القريشي.

وفي بداية اللقاء جرى بحث سبل التعاون في تعزيز العمل الميداني المشترك بين الهيئة والشرطة مما يرفع جودة الأداء.

واطلع بعدها على فيلم وثائقي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ودشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي المجتمع بمعتقداتهم الخاطئة وخطرهم على المجتمع.

ومن خلاله أكد اللواء "القريشي" حرص الشرطة على تفعيل الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة، لتعزيز نشر ثقافة الوعي ضد فكر الخوارج وأهدافهم، التزامًا بالنهج الوسطي، وترسيخ قيم الإسلام المعتدلة في القول والعمل، مشددًا على ضرورة استثمار كل السبل في إيصال أهداف رسالة الحملة ضد هذه الأخطار.

من جانبه أوضح "الثبيتي" أن الهيئة حرصت من خلال هذه الحملة على إبراز جميع جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة، لتعريف المجتمع بخطر هذه الفئة.

ولفت إلى أنها تأتي ضمن رسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وتحقيقًا لأهدافها التي من ضمنها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي تتسبّب بتفرقة جماعة المسلمين.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
05:15 PM

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي "القريشي"

لبحث سبل التعاون في تعزيز العمل الميداني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مع مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبد الله بن محمد القريشي.

وفي بداية اللقاء جرى بحث سبل التعاون في تعزيز العمل الميداني المشترك بين الهيئة والشرطة مما يرفع جودة الأداء.

واطلع بعدها على فيلم وثائقي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ودشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي المجتمع بمعتقداتهم الخاطئة وخطرهم على المجتمع.

ومن خلاله أكد اللواء "القريشي" حرص الشرطة على تفعيل الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة، لتعزيز نشر ثقافة الوعي ضد فكر الخوارج وأهدافهم، التزامًا بالنهج الوسطي، وترسيخ قيم الإسلام المعتدلة في القول والعمل، مشددًا على ضرورة استثمار كل السبل في إيصال أهداف رسالة الحملة ضد هذه الأخطار.

من جانبه أوضح "الثبيتي" أن الهيئة حرصت من خلال هذه الحملة على إبراز جميع جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة، لتعريف المجتمع بخطر هذه الفئة.

ولفت إلى أنها تأتي ضمن رسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وتحقيقًا لأهدافها التي من ضمنها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي تتسبّب بتفرقة جماعة المسلمين.

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