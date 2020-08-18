المدينة.. ضبط مستودع مخالف لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون ترخيص
إتلاف أكثر من 1700 كرتون منتهية الصلاحية وتسليم 3 عمال مخالفين لوحدة الضبط
ضبطت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة، مستودعًا مخالفًا يُستخدم لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون الحصول على التراخيص النظامية بحي الروضة.
وكانت الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية أحد، قد رصدت أثناء جولاتها الميدانية أحد المواقع المخالفة، وجرى خلال المداهمة ضبط أكثر من 1700 كرتون لمشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم وجود التراخيص النظامية وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية.
المدينة.. ضبط مستودع مخالف لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون ترخيص
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-18
ضبطت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة، مستودعًا مخالفًا يُستخدم لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون الحصول على التراخيص النظامية بحي الروضة.
وكانت الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية أحد، قد رصدت أثناء جولاتها الميدانية أحد المواقع المخالفة، وجرى خلال المداهمة ضبط أكثر من 1700 كرتون لمشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم وجود التراخيص النظامية وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية.
ضبطت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة، مستودعًا مخالفًا يُستخدم لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون الحصول على التراخيص النظامية بحي الروضة.
وكانت الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية أحد، قد رصدت أثناء جولاتها الميدانية أحد المواقع المخالفة، وجرى خلال المداهمة ضبط أكثر من 1700 كرتون لمشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم وجود التراخيص النظامية وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية.