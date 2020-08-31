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"أمانة جدة" ترفع 1898 سيارة تالفة في أحياء المحافظة خلال أغسطس

الزهراني أكد استمرار الجولات الميدانية للحفاظ على المشهد البصري

رفع قسم السيارات الخربة بأمانة محافظة جدة، ١٨٩٨ سيارة خربة من أحياء وشوارع المحافظة خلال شهر أغسطس 2020 عقب جولات ميدانية أسفرت عن رصد سيارات مهملة وخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، حيث تسببت في تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية كشفت سيارات خربة وتالفة، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .

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"أمانة جدة" ترفع 1898 سيارة تالفة في أحياء المحافظة خلال أغسطس
سبق

رفع قسم السيارات الخربة بأمانة محافظة جدة، ١٨٩٨ سيارة خربة من أحياء وشوارع المحافظة خلال شهر أغسطس 2020 عقب جولات ميدانية أسفرت عن رصد سيارات مهملة وخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، حيث تسببت في تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية كشفت سيارات خربة وتالفة، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
09:47 PM

"أمانة جدة" ترفع 1898 سيارة تالفة في أحياء المحافظة خلال أغسطس

الزهراني أكد استمرار الجولات الميدانية للحفاظ على المشهد البصري

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,901

رفع قسم السيارات الخربة بأمانة محافظة جدة، ١٨٩٨ سيارة خربة من أحياء وشوارع المحافظة خلال شهر أغسطس 2020 عقب جولات ميدانية أسفرت عن رصد سيارات مهملة وخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، حيث تسببت في تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية كشفت سيارات خربة وتالفة، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .

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