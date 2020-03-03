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"العقاري" يودع ملياراً و725 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر فبراير

مشرف الصندوق: تخصيص 371 مليوناً دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 1725 مليون ريال، "مليار وسبعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال" في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير 2020م.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي: تم تخصيص 371 مليون ريال، دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدم 1221 مليوناً "ملياراً ومائتين وواحداً وعشرين مليون ريال" لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وأضاف: إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 16575 مليون ريال (ستة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون ريال).

وأردف: مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 11975 مليون ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم "التمويل المدعوم" نحو 3118 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1482 مليون ريال حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

وقال "ابن ماضي": إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيداً لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين.

وأضاف: أثمرت تلك الجهود عن استفادة أكثر من 230 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول، وحتى نهاية يناير الماضي، في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.

وأردف: اكتمال الحلول التمويلية إضافة إلى ثقة المستفيد بالحلول السكنية والتمويلية وتنوع الخيارات في البرامج والمبادرات ساهم في نمو القروض العقارية بنسبة 112% خلال يناير الماضي، حيث تم توقيع أكثر من 23 ألف عقداً تمويلياً بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال مقارنة بــ4.7 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام 2019م، مما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الصندوق في تقديم الحلول التمويلية والسكنية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يهتم بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين في تحسين وتطوير المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجاتهم في تملك السكن، كما أن فروع الصندوق وأكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة منصة المستشار العقاري ومركز الاتصال وأجهزة الخدمات الذاتية، وُضعت جميعها في خدمة المواطنين؛ لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم للحصول على القرض العقاري المدعوم.

صندوق التنمية العقارية سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العقاري" يودع ملياراً و725 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر فبراير
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 1725 مليون ريال، "مليار وسبعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال" في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير 2020م.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي: تم تخصيص 371 مليون ريال، دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدم 1221 مليوناً "ملياراً ومائتين وواحداً وعشرين مليون ريال" لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وأضاف: إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 16575 مليون ريال (ستة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون ريال).

وأردف: مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 11975 مليون ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم "التمويل المدعوم" نحو 3118 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1482 مليون ريال حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

وقال "ابن ماضي": إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيداً لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين.

وأضاف: أثمرت تلك الجهود عن استفادة أكثر من 230 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول، وحتى نهاية يناير الماضي، في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.

وأردف: اكتمال الحلول التمويلية إضافة إلى ثقة المستفيد بالحلول السكنية والتمويلية وتنوع الخيارات في البرامج والمبادرات ساهم في نمو القروض العقارية بنسبة 112% خلال يناير الماضي، حيث تم توقيع أكثر من 23 ألف عقداً تمويلياً بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال مقارنة بــ4.7 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام 2019م، مما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الصندوق في تقديم الحلول التمويلية والسكنية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يهتم بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين في تحسين وتطوير المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجاتهم في تملك السكن، كما أن فروع الصندوق وأكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة منصة المستشار العقاري ومركز الاتصال وأجهزة الخدمات الذاتية، وُضعت جميعها في خدمة المواطنين؛ لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم للحصول على القرض العقاري المدعوم.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
02:55 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:54 PM

"العقاري" يودع ملياراً و725 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر فبراير

مشرف الصندوق: تخصيص 371 مليوناً دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 1725 مليون ريال، "مليار وسبعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال" في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير 2020م.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي: تم تخصيص 371 مليون ريال، دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدم 1221 مليوناً "ملياراً ومائتين وواحداً وعشرين مليون ريال" لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وأضاف: إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 16575 مليون ريال (ستة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون ريال).

وأردف: مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 11975 مليون ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم "التمويل المدعوم" نحو 3118 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1482 مليون ريال حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

وقال "ابن ماضي": إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيداً لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين.

وأضاف: أثمرت تلك الجهود عن استفادة أكثر من 230 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول، وحتى نهاية يناير الماضي، في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.

وأردف: اكتمال الحلول التمويلية إضافة إلى ثقة المستفيد بالحلول السكنية والتمويلية وتنوع الخيارات في البرامج والمبادرات ساهم في نمو القروض العقارية بنسبة 112% خلال يناير الماضي، حيث تم توقيع أكثر من 23 ألف عقداً تمويلياً بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال مقارنة بــ4.7 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام 2019م، مما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الصندوق في تقديم الحلول التمويلية والسكنية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يهتم بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين في تحسين وتطوير المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجاتهم في تملك السكن، كما أن فروع الصندوق وأكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة منصة المستشار العقاري ومركز الاتصال وأجهزة الخدمات الذاتية، وُضعت جميعها في خدمة المواطنين؛ لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم للحصول على القرض العقاري المدعوم.

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