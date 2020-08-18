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غداً.. ندوة افتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم

تهدف للتعريف بدراسة "تالس" ومنهجيتها وآلية تطبيقها وانعكاساتها على البيئة التعليمية

تقيم هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غدٍ الأربعاء 29 ذو الحجة الموافق 19 أغسطس 2020م، ندوة افتراضية بعنوان "بيئات التعليم والتعلم في نظر الممارسين التربويين" قراءة في نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس TALIS 2018).

سيفتتح الندوة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، للتحدث حول أهمية الاشتراك في دراسات التقويم الدولية والنتائج المتوقعة لذلك.

وتهدف الندوة إلى التعريف بدراسة تالس ومنهجيتها وآلية تطبيقها، ووصف بيانات الدراسة وآلية تحليلها وعرض نتائجها، إضافة إلى عرض أهم نتائج الدراسة وانعكاساتها على بيئات التعليم والتعلم.

يذكر أن تالس (TALIS) أعد مسحاً دولياً واسع النطاق، طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عام 2018، بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على تطبيقه في 48 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته.

وستتيح الهيئة التسجيل وحضور الندوة من خلال الرابط https://qrco.de/bbesCg، كما سينقل البث عبر قناة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اليوتيوب https://www.youtube.com/ETECKSA.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. ندوة افتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم
سبق

تقيم هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غدٍ الأربعاء 29 ذو الحجة الموافق 19 أغسطس 2020م، ندوة افتراضية بعنوان "بيئات التعليم والتعلم في نظر الممارسين التربويين" قراءة في نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس TALIS 2018).

سيفتتح الندوة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، للتحدث حول أهمية الاشتراك في دراسات التقويم الدولية والنتائج المتوقعة لذلك.

وتهدف الندوة إلى التعريف بدراسة تالس ومنهجيتها وآلية تطبيقها، ووصف بيانات الدراسة وآلية تحليلها وعرض نتائجها، إضافة إلى عرض أهم نتائج الدراسة وانعكاساتها على بيئات التعليم والتعلم.

يذكر أن تالس (TALIS) أعد مسحاً دولياً واسع النطاق، طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عام 2018، بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على تطبيقه في 48 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته.

وستتيح الهيئة التسجيل وحضور الندوة من خلال الرابط https://qrco.de/bbesCg، كما سينقل البث عبر قناة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اليوتيوب https://www.youtube.com/ETECKSA.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
01:29 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
02:25 PM

غداً.. ندوة افتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم

تهدف للتعريف بدراسة "تالس" ومنهجيتها وآلية تطبيقها وانعكاساتها على البيئة التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غدٍ الأربعاء 29 ذو الحجة الموافق 19 أغسطس 2020م، ندوة افتراضية بعنوان "بيئات التعليم والتعلم في نظر الممارسين التربويين" قراءة في نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس TALIS 2018).

سيفتتح الندوة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، للتحدث حول أهمية الاشتراك في دراسات التقويم الدولية والنتائج المتوقعة لذلك.

وتهدف الندوة إلى التعريف بدراسة تالس ومنهجيتها وآلية تطبيقها، ووصف بيانات الدراسة وآلية تحليلها وعرض نتائجها، إضافة إلى عرض أهم نتائج الدراسة وانعكاساتها على بيئات التعليم والتعلم.

يذكر أن تالس (TALIS) أعد مسحاً دولياً واسع النطاق، طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عام 2018، بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على تطبيقه في 48 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته.

وستتيح الهيئة التسجيل وحضور الندوة من خلال الرابط https://qrco.de/bbesCg، كما سينقل البث عبر قناة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اليوتيوب https://www.youtube.com/ETECKSA.

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