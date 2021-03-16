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"التجمع الصحي الأول" ينظم حملات للتوعية بكورونا في جنوب وغرب العاصمة

ما بين حساباته الرسمية وزيارات ميدانية للموالات وبعض المساجد

واصلت المنشآت الطبية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى جهودها في حملة الوقاية من فيروس (كورونا) والتي تنوعت ما بين حملات للتوعية على الحسابات الرسمية للتجمع وزيارات ميدانية للموالات وبعض المساجد في الأحياء الواقعة ضمن نطاق جغرافية التجمع .

وواصل "التجمع الصحي الأول" توعية المسافرين في محطة النقل الجماعي بالرياض، وفحص الركاب القادمين في مطار الملك خالد الدولي من جانب منسوبي التجمع، كما تم عقد محاضرة توعية لشعبتي الشفا والبطحاء في الدفاع المدني إلى جانب تنظيم فعالية توعوية لموظفي ومرتادي مكتب الأحوال المدنية .

وأكد رئيس التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح التميمي، أن منشآت التجمع أخذت على عاتقها أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه، كما اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية، منها تقليص وقت الزيارة، بالإضافة إلى نشر محطات الفرز البصري.

وأشاد "التميمي" بجهود المملكة في مكافحة الفيروس قائلاً: منذ بدء تفشي "كورونا" اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره في المملكة للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: هذه الجهود الكبيرة والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستباقية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى.

ونوه د. التميمي بأن الحملة تهدف لرفع الوعي الصحي وأهمية الدور الوقائي، مستهدفة المراكز التجارية والقطاعات الحكومية والمساجد، وركزت الحملة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس واتباع العادات الصحية السليمة، وكيفية غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة والسليمة.


يذكر أن الحملة الميدانية لمنشآت التجمع يتواكب معها حملة إعلامية في منصات التواصل الرسمية التابعة له بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع.

المنشآت الطبية التجمع الصحي الأول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجمع الصحي الأول" ينظم حملات للتوعية بكورونا في جنوب وغرب العاصمة
سبق

واصلت المنشآت الطبية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى جهودها في حملة الوقاية من فيروس (كورونا) والتي تنوعت ما بين حملات للتوعية على الحسابات الرسمية للتجمع وزيارات ميدانية للموالات وبعض المساجد في الأحياء الواقعة ضمن نطاق جغرافية التجمع .

وواصل "التجمع الصحي الأول" توعية المسافرين في محطة النقل الجماعي بالرياض، وفحص الركاب القادمين في مطار الملك خالد الدولي من جانب منسوبي التجمع، كما تم عقد محاضرة توعية لشعبتي الشفا والبطحاء في الدفاع المدني إلى جانب تنظيم فعالية توعوية لموظفي ومرتادي مكتب الأحوال المدنية .

وأكد رئيس التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح التميمي، أن منشآت التجمع أخذت على عاتقها أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه، كما اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية، منها تقليص وقت الزيارة، بالإضافة إلى نشر محطات الفرز البصري.

وأشاد "التميمي" بجهود المملكة في مكافحة الفيروس قائلاً: منذ بدء تفشي "كورونا" اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره في المملكة للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: هذه الجهود الكبيرة والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستباقية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى.

ونوه د. التميمي بأن الحملة تهدف لرفع الوعي الصحي وأهمية الدور الوقائي، مستهدفة المراكز التجارية والقطاعات الحكومية والمساجد، وركزت الحملة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس واتباع العادات الصحية السليمة، وكيفية غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة والسليمة.


يذكر أن الحملة الميدانية لمنشآت التجمع يتواكب معها حملة إعلامية في منصات التواصل الرسمية التابعة له بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:44 PM

"التجمع الصحي الأول" ينظم حملات للتوعية بكورونا في جنوب وغرب العاصمة

ما بين حساباته الرسمية وزيارات ميدانية للموالات وبعض المساجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت المنشآت الطبية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى جهودها في حملة الوقاية من فيروس (كورونا) والتي تنوعت ما بين حملات للتوعية على الحسابات الرسمية للتجمع وزيارات ميدانية للموالات وبعض المساجد في الأحياء الواقعة ضمن نطاق جغرافية التجمع .

وواصل "التجمع الصحي الأول" توعية المسافرين في محطة النقل الجماعي بالرياض، وفحص الركاب القادمين في مطار الملك خالد الدولي من جانب منسوبي التجمع، كما تم عقد محاضرة توعية لشعبتي الشفا والبطحاء في الدفاع المدني إلى جانب تنظيم فعالية توعوية لموظفي ومرتادي مكتب الأحوال المدنية .

وأكد رئيس التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح التميمي، أن منشآت التجمع أخذت على عاتقها أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه، كما اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية، منها تقليص وقت الزيارة، بالإضافة إلى نشر محطات الفرز البصري.

وأشاد "التميمي" بجهود المملكة في مكافحة الفيروس قائلاً: منذ بدء تفشي "كورونا" اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره في المملكة للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: هذه الجهود الكبيرة والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستباقية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى.

ونوه د. التميمي بأن الحملة تهدف لرفع الوعي الصحي وأهمية الدور الوقائي، مستهدفة المراكز التجارية والقطاعات الحكومية والمساجد، وركزت الحملة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس واتباع العادات الصحية السليمة، وكيفية غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة والسليمة.


يذكر أن الحملة الميدانية لمنشآت التجمع يتواكب معها حملة إعلامية في منصات التواصل الرسمية التابعة له بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع.

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