"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة

متحدث "الصحة": ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.