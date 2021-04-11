"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة
متحدث "الصحة": ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.
"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-11
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:04 PM
"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة
متحدث "الصحة": ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.