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"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة

متحدث "الصحة": ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:04 PM

"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة

متحدث "الصحة": ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.

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