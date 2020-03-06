إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"
ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة
أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة".
وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة.
إيران
فيروس كورونا الجديد
إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-06
أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة".
وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
03:53 PM
إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"
ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة
أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة".
وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة.