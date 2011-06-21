"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكدت "قيادة التحالف" استمرار محاولات تعمد الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضافت "قيادة التحالف": "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-20
قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكدت "قيادة التحالف" استمرار محاولات تعمد الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضافت "قيادة التحالف": "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:51 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:26 AM
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكدت "قيادة التحالف" استمرار محاولات تعمد الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضافت "قيادة التحالف": "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".