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مكة.. حملة أمنية تُصادر أكثر من 5 آلاف كيلو لحوم وخضار

نفّذتها شرطة العاصمة المقدسة وضبطت 33 عاملًا مخالفًا

صادرت شرطة وأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 5 آلاف كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبطت أكثر من 30 عاملًا مخالفًا خلال حملة أمنية نفّذتها مساء أمس بسوق النكاسة وبمرافقة "سبق".

وتفصيلًا، قادت شرطة العاصمة المقدسة، حملةً أمنيةً وقائية، وشارك فيها جهات حكومية ممثلة في دوريات الضبط الإداري، ودوريات من البحث الجنائي ومندوب من الدوريات الأمنية والمرور، ومندوبين من بلدية المسفلة الفرعية على حي النكاسة والمناطق المجاورة له مساء أمس الأحد.

وانطلقت الحملة بعد صلاة العشاء، وانتشرت الجهات الأمنية في محيط السوق، وتمكنت -بفضل الله- من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر تُستخدم في ريها مياه ملوثة ومُضرة، وبلغت حمولة 3 قلابات وضاغط 3.5 طن سُلمت لمندوب الأمانة، ومصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك بلغت حوالى 500 كيلو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفر تطويق الموقع، عن ضبط 33 عاملًا من الباعة المخالفين، حاولوا الفرار من السوق، وتم إعداد محاضر الضبط، وسُلموا إلى مركز الإيواء بالشميسي.

حملة أمنية النكاسة أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكة.. حملة أمنية تُصادر أكثر من 5 آلاف كيلو لحوم وخضار
سبق

صادرت شرطة وأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 5 آلاف كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبطت أكثر من 30 عاملًا مخالفًا خلال حملة أمنية نفّذتها مساء أمس بسوق النكاسة وبمرافقة "سبق".

وتفصيلًا، قادت شرطة العاصمة المقدسة، حملةً أمنيةً وقائية، وشارك فيها جهات حكومية ممثلة في دوريات الضبط الإداري، ودوريات من البحث الجنائي ومندوب من الدوريات الأمنية والمرور، ومندوبين من بلدية المسفلة الفرعية على حي النكاسة والمناطق المجاورة له مساء أمس الأحد.

وانطلقت الحملة بعد صلاة العشاء، وانتشرت الجهات الأمنية في محيط السوق، وتمكنت -بفضل الله- من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر تُستخدم في ريها مياه ملوثة ومُضرة، وبلغت حمولة 3 قلابات وضاغط 3.5 طن سُلمت لمندوب الأمانة، ومصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك بلغت حوالى 500 كيلو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفر تطويق الموقع، عن ضبط 33 عاملًا من الباعة المخالفين، حاولوا الفرار من السوق، وتم إعداد محاضر الضبط، وسُلموا إلى مركز الإيواء بالشميسي.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:05 PM

مكة.. حملة أمنية تُصادر أكثر من 5 آلاف كيلو لحوم وخضار

نفّذتها شرطة العاصمة المقدسة وضبطت 33 عاملًا مخالفًا

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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صادرت شرطة وأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 5 آلاف كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبطت أكثر من 30 عاملًا مخالفًا خلال حملة أمنية نفّذتها مساء أمس بسوق النكاسة وبمرافقة "سبق".

وتفصيلًا، قادت شرطة العاصمة المقدسة، حملةً أمنيةً وقائية، وشارك فيها جهات حكومية ممثلة في دوريات الضبط الإداري، ودوريات من البحث الجنائي ومندوب من الدوريات الأمنية والمرور، ومندوبين من بلدية المسفلة الفرعية على حي النكاسة والمناطق المجاورة له مساء أمس الأحد.

وانطلقت الحملة بعد صلاة العشاء، وانتشرت الجهات الأمنية في محيط السوق، وتمكنت -بفضل الله- من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر تُستخدم في ريها مياه ملوثة ومُضرة، وبلغت حمولة 3 قلابات وضاغط 3.5 طن سُلمت لمندوب الأمانة، ومصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك بلغت حوالى 500 كيلو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفر تطويق الموقع، عن ضبط 33 عاملًا من الباعة المخالفين، حاولوا الفرار من السوق، وتم إعداد محاضر الضبط، وسُلموا إلى مركز الإيواء بالشميسي.

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