"الصحة العالمية": لا نتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا قبل عام على الأقل
المنظمة: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً عكس بريطانيا وتركيا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل عام على الأقل.
وأضافت: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً في انتشار فيروس كورونا، بينما لا تزال بريطانيا وتركيا تشهدان انتشاراً متسارعاً.
وتابعت: 90% من إصابات فيروس كورونا قادمة من أوروبا والولايات المتحدة، ولم نشهد ذروة انتشاره بعد.
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية": لا نتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا قبل عام على الأقل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-14
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل عام على الأقل.
وأضافت: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً في انتشار فيروس كورونا، بينما لا تزال بريطانيا وتركيا تشهدان انتشاراً متسارعاً.
وتابعت: 90% من إصابات فيروس كورونا قادمة من أوروبا والولايات المتحدة، ولم نشهد ذروة انتشاره بعد.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:00 PM
"الصحة العالمية": لا نتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا قبل عام على الأقل
المنظمة: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً عكس بريطانيا وتركيا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل عام على الأقل.
وأضافت: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً في انتشار فيروس كورونا، بينما لا تزال بريطانيا وتركيا تشهدان انتشاراً متسارعاً.
وتابعت: 90% من إصابات فيروس كورونا قادمة من أوروبا والولايات المتحدة، ولم نشهد ذروة انتشاره بعد.