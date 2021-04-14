"الصحة العالمية": لا نتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا قبل عام على الأقل

المنظمة: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً عكس بريطانيا وتركيا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل عام على الأقل.

وأضافت: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً في انتشار فيروس كورونا، بينما لا تزال بريطانيا وتركيا تشهدان انتشاراً متسارعاً.

وتابعت: 90% من إصابات فيروس كورونا قادمة من أوروبا والولايات المتحدة، ولم نشهد ذروة انتشاره بعد.