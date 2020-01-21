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"الهلال" والنصر" يفقدان فرصة المنافسة في بطولة القادة

فقد فريقا الهلال والنصر فرصة المنافسة على لقب بطولة كأس القادة السعودية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض؛ وذلك عقب خسارة النصر من نظيره ريد ستار الصربي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الثانية، وخسارة الهلال من فيتورول كونستانتا الروماني بضربات الترجيح 4 - 1 ضمن مباريات المجموعة الأولى بعد التعادل في الشوطَيْن الأصليَّيْن والإضافيَّيْن 1/ 1.


وتصدر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فرق المجموعة الثانية برصيد (5) نقاط عقب فوزه على نظيره جينك البلجيكي بضربات الترجيح 4 - 1، وحل الفريق البلجيكي ثانيًا برصيد (4) نقاط، ثم ريد ستار الصربي (4) نقاط، وأخيرًا النصر بدون أي نقاط.

وفي المجموعة الأولى تصدر سبورتينج لشبونة البرتغالي فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي بنتيجة 3 / 0؛ ليتذيل الفريق الروسي ترتيب المجموعة الأولى بدون أي نقاط، فيما حل فيتورول كونستانتا الروماني ثانيًا برصيد (5) نقاط، والهلال ثالثًا بنقطة واحدة.

الرياض معهد إعداد القادة مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي كأس القادة السعودية للناشئين لكرة القدم الهلال النصر

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"الهلال" والنصر" يفقدان فرصة المنافسة في بطولة القادة
سبق

فقد فريقا الهلال والنصر فرصة المنافسة على لقب بطولة كأس القادة السعودية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض؛ وذلك عقب خسارة النصر من نظيره ريد ستار الصربي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الثانية، وخسارة الهلال من فيتورول كونستانتا الروماني بضربات الترجيح 4 - 1 ضمن مباريات المجموعة الأولى بعد التعادل في الشوطَيْن الأصليَّيْن والإضافيَّيْن 1/ 1.


وتصدر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فرق المجموعة الثانية برصيد (5) نقاط عقب فوزه على نظيره جينك البلجيكي بضربات الترجيح 4 - 1، وحل الفريق البلجيكي ثانيًا برصيد (4) نقاط، ثم ريد ستار الصربي (4) نقاط، وأخيرًا النصر بدون أي نقاط.

وفي المجموعة الأولى تصدر سبورتينج لشبونة البرتغالي فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي بنتيجة 3 / 0؛ ليتذيل الفريق الروسي ترتيب المجموعة الأولى بدون أي نقاط، فيما حل فيتورول كونستانتا الروماني ثانيًا برصيد (5) نقاط، والهلال ثالثًا بنقطة واحدة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:28 PM

"الهلال" والنصر" يفقدان فرصة المنافسة في بطولة القادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فقد فريقا الهلال والنصر فرصة المنافسة على لقب بطولة كأس القادة السعودية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض؛ وذلك عقب خسارة النصر من نظيره ريد ستار الصربي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الثانية، وخسارة الهلال من فيتورول كونستانتا الروماني بضربات الترجيح 4 - 1 ضمن مباريات المجموعة الأولى بعد التعادل في الشوطَيْن الأصليَّيْن والإضافيَّيْن 1/ 1.


وتصدر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فرق المجموعة الثانية برصيد (5) نقاط عقب فوزه على نظيره جينك البلجيكي بضربات الترجيح 4 - 1، وحل الفريق البلجيكي ثانيًا برصيد (4) نقاط، ثم ريد ستار الصربي (4) نقاط، وأخيرًا النصر بدون أي نقاط.

وفي المجموعة الأولى تصدر سبورتينج لشبونة البرتغالي فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي بنتيجة 3 / 0؛ ليتذيل الفريق الروسي ترتيب المجموعة الأولى بدون أي نقاط، فيما حل فيتورول كونستانتا الروماني ثانيًا برصيد (5) نقاط، والهلال ثالثًا بنقطة واحدة.

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