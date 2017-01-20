النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة العدل: إصدار 90 ألف وثيقة صلح لـ250 ألف مستفيد

عبر "تراضي" التي تتيح حل النزاعات دون الحاجة لأطراف النزاع

كشفت وزارة العدل عن إصدار 90 ألف وثيقة صلح، من خلال أكثر من 500 مُصلح ومصلحة عبر منصة "تراضي" الإلكترونية (taradhi.moj.gov.sa) التي تتيح حل النزاعات دون حاجة لمراجعة أطراف النزاع مكاتبَ المُصالحة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من وثائق الصلح الصادر عبر منصة "تراضي" التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وسهولة حصولهم على الخدمة، بلغ 250 ألف مستفيد، من خلال أكثر من 360 ألف جلسة صلح؛ وذلك منذ فبراير 2020م؛ مشيرة إلى أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأكدت وزارة العدل تحسين تجربة ورحلة المستفيد من منصة "تراضي"، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقلل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام.

وأفادت بأنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة "تراضي"؛ وذلك باختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالةٌ بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح، إما بشكل افتراضي (عن بُعد) وإما حضوريًّا في أحد مقرات مكاتب المصالحة؛ للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفِق عليه لتدقيقه من قِبَل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، لتصدر وثيقة الصلح، ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة العدل: إصدار 90 ألف وثيقة صلح لـ250 ألف مستفيد
سبق

كشفت وزارة العدل عن إصدار 90 ألف وثيقة صلح، من خلال أكثر من 500 مُصلح ومصلحة عبر منصة "تراضي" الإلكترونية (taradhi.moj.gov.sa) التي تتيح حل النزاعات دون حاجة لمراجعة أطراف النزاع مكاتبَ المُصالحة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من وثائق الصلح الصادر عبر منصة "تراضي" التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وسهولة حصولهم على الخدمة، بلغ 250 ألف مستفيد، من خلال أكثر من 360 ألف جلسة صلح؛ وذلك منذ فبراير 2020م؛ مشيرة إلى أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأكدت وزارة العدل تحسين تجربة ورحلة المستفيد من منصة "تراضي"، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقلل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام.

وأفادت بأنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة "تراضي"؛ وذلك باختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالةٌ بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح، إما بشكل افتراضي (عن بُعد) وإما حضوريًّا في أحد مقرات مكاتب المصالحة؛ للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفِق عليه لتدقيقه من قِبَل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، لتصدر وثيقة الصلح، ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:00 PM

وزارة العدل: إصدار 90 ألف وثيقة صلح لـ250 ألف مستفيد

عبر "تراضي" التي تتيح حل النزاعات دون الحاجة لأطراف النزاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
381

كشفت وزارة العدل عن إصدار 90 ألف وثيقة صلح، من خلال أكثر من 500 مُصلح ومصلحة عبر منصة "تراضي" الإلكترونية (taradhi.moj.gov.sa) التي تتيح حل النزاعات دون حاجة لمراجعة أطراف النزاع مكاتبَ المُصالحة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من وثائق الصلح الصادر عبر منصة "تراضي" التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وسهولة حصولهم على الخدمة، بلغ 250 ألف مستفيد، من خلال أكثر من 360 ألف جلسة صلح؛ وذلك منذ فبراير 2020م؛ مشيرة إلى أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأكدت وزارة العدل تحسين تجربة ورحلة المستفيد من منصة "تراضي"، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقلل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام.

وأفادت بأنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة "تراضي"؛ وذلك باختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالةٌ بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح، إما بشكل افتراضي (عن بُعد) وإما حضوريًّا في أحد مقرات مكاتب المصالحة؛ للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفِق عليه لتدقيقه من قِبَل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، لتصدر وثيقة الصلح، ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,725

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة