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الرابطة: نسعى لعودة الدوري الإيطالي في 13 يونيو

تخطط رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لاستئناف المسابقة في 13 يونيو القادم وفقاً لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة الإيطالية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الأندية الـ20 التي تلعب بالدرجة الأولى اليوم إلى الموعد، فيما أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا أن الاتحاد المحلي وافق على اعتماد بروتوكول من اللجنة العلمية الحكومية لبدء تدريبات الفرق يوم الاثنين المقبل.
وجرى السماح بالتدريبات الفردية في معسكرات الفرق في الرابع من مايو الجاري، حيث بدأت الحكومة في رفع تدريجي لإغلاق البلاد الذي استمر لمدة شهرين.
وعقب الاجتماعات التي جرت بين لجنة الخبراء وممثلي كرة القدم تم التوصل لبروتوكول سيتم بمقتضاه إجراء تدريبات الفرق في معسكراتهم، مع خضوع اللاعبين والموظفين لاختبارات متكررة لفيروس كورونا.
يذكر أنه جرى إيقاف الدوري الإيطالي في 9 مارس قبل 12 مرحلة على نهاية الموسم.

رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرابطة: نسعى لعودة الدوري الإيطالي في 13 يونيو
سبق

تخطط رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لاستئناف المسابقة في 13 يونيو القادم وفقاً لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة الإيطالية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الأندية الـ20 التي تلعب بالدرجة الأولى اليوم إلى الموعد، فيما أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا أن الاتحاد المحلي وافق على اعتماد بروتوكول من اللجنة العلمية الحكومية لبدء تدريبات الفرق يوم الاثنين المقبل.
وجرى السماح بالتدريبات الفردية في معسكرات الفرق في الرابع من مايو الجاري، حيث بدأت الحكومة في رفع تدريجي لإغلاق البلاد الذي استمر لمدة شهرين.
وعقب الاجتماعات التي جرت بين لجنة الخبراء وممثلي كرة القدم تم التوصل لبروتوكول سيتم بمقتضاه إجراء تدريبات الفرق في معسكراتهم، مع خضوع اللاعبين والموظفين لاختبارات متكررة لفيروس كورونا.
يذكر أنه جرى إيقاف الدوري الإيطالي في 9 مارس قبل 12 مرحلة على نهاية الموسم.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:52 PM

الرابطة: نسعى لعودة الدوري الإيطالي في 13 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخطط رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لاستئناف المسابقة في 13 يونيو القادم وفقاً لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة الإيطالية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الأندية الـ20 التي تلعب بالدرجة الأولى اليوم إلى الموعد، فيما أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا أن الاتحاد المحلي وافق على اعتماد بروتوكول من اللجنة العلمية الحكومية لبدء تدريبات الفرق يوم الاثنين المقبل.
وجرى السماح بالتدريبات الفردية في معسكرات الفرق في الرابع من مايو الجاري، حيث بدأت الحكومة في رفع تدريجي لإغلاق البلاد الذي استمر لمدة شهرين.
وعقب الاجتماعات التي جرت بين لجنة الخبراء وممثلي كرة القدم تم التوصل لبروتوكول سيتم بمقتضاه إجراء تدريبات الفرق في معسكراتهم، مع خضوع اللاعبين والموظفين لاختبارات متكررة لفيروس كورونا.
يذكر أنه جرى إيقاف الدوري الإيطالي في 9 مارس قبل 12 مرحلة على نهاية الموسم.

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